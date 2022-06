"Știam că mă iubește!" Ce a putut să-i ceară Marian Aliuță celebrului miliardar ucrainean Rinat Ahmetov 

A jucat la Șahtior Donețk între 2002 și 2002, înainte să ajungă la Steaua, unde suporterii au lansat refrenul "Aliuță nu e de vânzare!", și l-a încântat pe patronul ucrainean de la Șahtior cu driblingurile sale în cascadă.

Fotbalist cu tupeu, Marian Aliuță a știut să relaționeze cu Ahmetov, un tip generos, care făcea orice pentru jucătorii săi. Și-a dorit o mașină scumpă, iar visul i s-a realizat rapid.

Aliuță, ofensiv! A primit o mașină care valora 100.000 de euro

"L-am auzit pe Tymoshchuk că a apărut o maşină prin oraş. Bătusem pe Dinamo Kiev şi luasem 35.000 de dolari. Le-am spus că am găsit o maşină. `Vreau să o iau şi nu am bani. Ceilalţi din prime i-am trimis în ţară. Vreau să iau cu împrumut şi îi dau înapoi`. Ştiam că nu îi mai cere, dar nu forţam. Ştiam că mă iubeşte. Mă întreabă cât e maşina şi îi zic 100.000.

Mi-a zis să mă duc la antrenament. Când am terminat antrenamentul, toţi vorbeau de maşină şi maşina era în parcare. Vine şeful centrului şi îmi spune `Marian, uite cheile şi actele de la maşină!` Şi când am vrut să îi dau banii, când am câştigat campionatul, aveam primă la câştigarea campionatului de 500.000.

Florea (n.r.: Daniel Florea) poate să confirme. Nu puteam să pierdem puncte. Spune Ahmetov că ne dă 100.000 pentru fiecare din ultimele cinci meciuri. Şi am bătut tot”, a povestit Marian Aliuță, potrivit as.ro.

Afaceristul ucrainean ar fi strâns o avere estimată la 5,7 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Pungile cu bani se desfăceau cu briceagul la Șahtior

Marian Aliuță avea buzunarele pline în Ucraina. Juca pe prime consistente și se lupta pentru un loc de titular.

„Primele cinci luni acolo, am zis că mor. Jucai pe prime mari şi nu-ţi convenea să stai pe bancă. Dacă jucai titular, luai 50.000, dacă intrai pe parcurs, luai 25.000. Am jucat pe prime de 100.000. Primele normale erau de 10.000.

Jucai azi şi a doua zi venea băiatul cu duba plină de bani la antrenament. Avea un briceag mic şi desfăcea pungile cu bani şi miroseau dolarii ăia", a mai spus Aliuță, pentru sursa mai sus menționată.

După plecarea de la Șahtior, Aliuță nu a mai avut la Steaua contractele și primele mari din Ucraina, însă a devenit rapid iodolul fanilor. A prins naționala, iar vântul carierei l-a purtat mai târziu la formații precum Rapid, Poli Timișoara sau FC Vaslui.