Dani Carvajal a discutat despre conflictul pe care l-a avut cu Lamine Yamal la Real Madrid - Barcelona 2-1 din turul campionatului.

Dani Carvajal, pas în spate în conflictul cu Lamine Yamal

Căpitanul „Los Blancos” i-a reproșat atunci, la finalul partidei, puștiului catalanilor declarațiile în care îi acuză pe madrileni că fură cu ajutorul arbitrilor.

Apărătorul lateral a revenit între timp la sentimente mai bune la adresa rivalului său și a coechipierului de la naționala Spaniei.

Dani Carvajal a susținut, înaintea finalei Supercupei dintre Real Madrid și Barcelona, că Lamine Yamal este un tip grozav. În plus, el s-a arătat iritat de întrebările jurnaliștilor despre subiect.

Carvajal: „Lamine e un tip grozav”

„Voi nu uitați nimic, nu-i așa? Lamine e tânăr și cred că nu a fost chiar atât de inspirat în zilele dinainte de 'El Clasico', dar asta e tot. Toată lumea încearcă să-și apere propriile interese la nivel de club.

Lamine e un tip grozav. Evident, nu-i urez tot ce e mai bun pentru mâine. Dar asta e tot, nu fac mare caz din asta”, a declarat Dani Carvajal, conform Marca.

Căpitanul își susține antrenorul

Dani Carvajal și-a arătat, de asemenea, susținerea față de antrenorul Xabi Alonso: „Este adevărat că în ultima parte a anului, echipa nu a fost la cea mai bună formă. Am fost afectați și de multe absențe. Vacanța de Crăciun a fost bună pentru toată lumea. Îl văd pe Xabi ca fiind calm, cu idei clare. Este adevărat că atunci când rezultatele nu merg cum vrei, există întotdeauna un murmur de nemulțumire. Dar îl susținem pe deplin”.

Un nou episod din „El Clasico”

Barcelona și Real Madrid se vor duela duminică, pe 11 ianuarie, de la ora 21:00, în finala Supercupei Spaniei. Trofeul din „El Clasico” va fi acordat în Arabia Saudită. Partida va avea loc pe stadionul „King Abdullah Sports City”, o arenă cu 62.345 de locuri.

„El Clasico” reprezintă cea mai mare rivalitate din istoria fotbalului. Real Madrid are în palmares 106 victorii în meciurile oficiale, Barcelona 104, iar alte 52 de jocuri s-au încheiat la egalitate.

