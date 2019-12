"I-am anuntat pe jucatori!" Ultimele detalii despre revenirea lui Mircea Lucescu la Rapid! Ce spune Daniel Pancu

Daniel Pancu a vorbit despre venirea lui Mircea Lucescu la Rapid.

Antrenorul celor de la Rapid, Daniel Pancu, a vorbit despre venirea lui Mircea Lucescu la Rapid. Acesta spune ca pastreaza o legatura cu Lucescu si spune ca este posibil la acesta sa revina la Rapid.

"I-am anuntat pe jucatori, dupa meciul cu U Cluj sau FC Snagov ca Lucescu va veni alaturi de noi. Dar am inteles ca a fost plecat. Am tinut legatura permanent. Am avut nevoie de cateva sfaturi referitoare la unii jucatori, la modul in care se prezinta. Eu vad posibila venirea lui Lucescu", a declarat Pancu la Digi.

Daniel Pancu: "Mi-a spus clar ca nu mai vrea sa antreneze!"



Pancu a spus ca a avut o discutie cu Mircea Lucescu si acesta i-a transmis ca nu mai vrea sa antreneze, dar a primit cateva sfaturi din partea acestuia.

"Mi-a spus clar ca nu-si doreste sa mai antreneze, sa stea pe teren. As primi sfaturi de la Mircea Lucescu, din postura de consilier. Nu stiu pozitia in care vine, dar eu unul mi-l doresc din toata inima", a mai adaugat Pancu.