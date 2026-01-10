Sâmbătă seară a avut loc meciul Cesena - Empoli, în etapa cu numărul 19 din al doilea eșalon al Italiei, Serie B. La capătul celor 90 de minute, oaspeții s-au impus cu 1-0, unicul gol fiind marcat la începutul actului secund.



Confruntarea a avut loc pe ”Stadio Dino Manuzzi” din Cesena. În precedentul meci dintre Cesena și Empoli, formația la care evoluează acum Rareș Ilie s-a impus cu 3-2, pe 17 aprilie 2018!



Rareș Ilie, gol și MVP în victoria lui Empoli! Ce notă a primit românul



Rareș Ilie a fost titularizat de antrenorul echipei, Alessio Dionisi, și scos de pe teren în minutul 68, dar nu înainte să se remarce la Cesena.

Imediat după pauză, fotbalistul român a deschis scorul și a marcat, în fapt, unicul gol al partidei. Portalul FlashScore l-a punctat cu nota 8,2 pe Rareș Ilie care a ieșit Omul Meciului.



Statistici Rareș Ilie în Cesena - Empoli



Total Șuturi: 2

Șuturi pe poartă: 1

Șuturi pe lângă poartă: 1

Șuturi din interiorul careului: 2

Atingeri în careul advers: 4

Atingeri: 29

Pase reușite: 12/17

Ocazii mari create: 1

Pase în treimea finală reușite: 4/7

Centrări reușite: 0/1

Dueluri: 4

Dueluri aeriene câștigate: 2/3

Dueluri la nivelul gazonului câștigate: 1/1

Deposedări reușite: 1/1

Intercepții: 1



Cotat la 1,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, Rareș Ilie poate rămâne la Empoli după ce se va încheia împrumutul, dacă italienii activează clauza de cumpărare definitivă. În caz contrar, fotbalistul se va întoarce în Franța la Nice.

