"Tupeu maxim!" Rasturnare de situatie la Rapid! Primarul Dan Tudorache este acuzat ca isi face campanie electorala folosind numele lui Mircea Lucescu! Anunt de ULTIMA ORA

Cei de la PNL au lansat un atac fara precedent la adresa lui Dan Tudorache.

Primarul Dan Tudorache este considerat de catre cei de la PNL Sector 1 ca isi face campanie electorala folosind numele lui Mircea Lucescu. Acesta a vorbit despre o potentiala revenire a acestuia la Rapid, iar cei de la PNL au reactionat in acest sens.

"TUPEU maxim: Prmarul PSD al Sectorului 1 foloseste numele unei legende a fotbalului romanesc in scopuri electorale

Dupa ce presa sportiva a publicat zilele trecute o serie de declaratii ale primarului Sectorului 1, Dan Tudorache, despre implicarea sa in discutiile cu Mircea Lucescu privind intoarcerea la Rapid, ca manager general, PNL Sector 1, trage un semnal de alarma privind folosirea acestui subiect extrem de important pentru lumea fotbalului in scopuri electorale

PNL Sector 1 saluta eventuala reintoarcere a lui Mircea Lucescu in fotbalul romanesc si considera ca orice contributie a legendarului fotbalist si antrenor va pune clubul de fotbal Rapid Bucuresti pe o noua traiectorie, binemeritata in raport cu istoria acestei mari echipe. Insa, in acelasi timp, consideram inoportune si lipsite de fair-play declaratiile primarului PSD Tudorache, care pretinde ca este autorul moral al acestei mutari, fara sa explice exact in ce calitate discuta cu Mircea Lucescu, ce rol are Primaria in aceste negocieri si ce promisiuni face, din pozitia sa intamplatoare si trecatoare", se arata in comnicatul emis de PNL Sector 1.