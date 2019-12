Arabii scot banii pentru Lucescu! Primul transfer pe care il face Al Hilal dupa ce a castigat Liga Campionilor Asiei

Razvan Lucescu o intareste pe Al Hilal cu un nou transfer.

Razvan Lucescu are parte de un sezon de vis pe banca celor de la Al Hilal. Antrenorul roman a reusit sa castige Liga Campionilor Asiei dupa ce au invins-o in finala pe Urawa (Japonia).

In campionat, Al Hilal este pe primul loc la egalitate cu Al Nassr si Al Ahli, toate avand 20 de puncte. Echipa pregatita de Lucescu are un meci in minus.

Conform presei din Arabia Saudita, Al Hilal vrea sa intareasca lotul si primul jucator vizat este brazilianul Edenilson, care este sub contract cu Internacional.

Edenilson (29 de ani) este mijlocas central si a evoluat pentru Corinthians, Udinese, Genoa si Internacional.

Brazilianul este evaluat conform transfermarkt la 3 milioane de euro.

Jucatorul cu 75 de aparitii in Serie A a mai fost dorit de Al Hilal si in vara, dar transferul nu s-a realizat. Acum, arabii sunt pregatiti sa scoata din buzunar 8 milioane de dolari pentru mijlocas.

???????? Edenilson recebeu nova sondagem do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Valores ainda não foram revelados, mas a última proposta do clube árabe foi na casa dos 8 milhões de dólares. Edenilson renovou com o Inter na metade do ano, e, consequentemente, aumentou sua multa rescisória. pic.twitter.com/g2SkWuCs3A — O Bairrista (@O_Bairrista) December 2, 2019