Man a fost integralist și a făcut legea pe teren. Fotbalistul român a fost aproape să deschidă scorul după doar cinci minute, însă șutul său a lovit bara.

Dennis Man i-a vrăjit pe străini: ”Când atingea mingea, părea că urmează să se întâmple ceva magic!”

Totuși, trei minute mai târziu, după o acțiune individuală superbă în flancul drept, internaționalul român a contribuit cu pasa decisivă la reușita prin care Paul Wanner a deschis scorul în minutul 8.

Man și-a trecut și numele pe lista marcatorilor, cu un gol înscris în minutul 69 cu un șut expediat din interiorul careului cu piciorul stâng.

Prestația lui Dennis Man i-a impresionat pe jurnaliștii străini care au notat că fotbalistul român a fost ”de neoprit” și că ”și-a amețit adversarii” cu dribblingurile sale.

”De neoprit. Pur și simplu de neoprit. Omul meciului, fără niciun dubiu. A marcat un gol, a oferit o pasă decisivă și a lovit chiar și bara. Cele șase driblinguri reușite i-au lăsat pe apărători amețiți.

De fiecare dată când atingea mingea, părea că urmează să se întâmple ceva magic. O prestație individuală fenomenală”, a scris publicația Sportsdunia, care i-a acordat internaționalului român nota 9,5.

Man are până acum trei goluri în Eredivisie, unde și-a trecut în cont și șase assist-uri, dar și două goluri din cele șase apariții din UEFA Champions League.

VIDEO Golul marcat de Dennis Man în PSV - Excelsior

