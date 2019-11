Lucescu: "Am fost ofertat din zona araba, dar la o varsta la care nu mai puteam!" "Il Luce" isi apara fiul dupa succesul din Liga Campionilor: "Vad multi destepti care cred ca e o zona moarta!"

Mircea Lucescu a dezvaluit ca a avut oferte din zona araba, insa le-a refuzat.

Mircea Lucescu spune ca a fost ofertat de echipe din zona araba, dar le-a declinat. Discutia a venit in contextul in care Razvan Lucescu a castigat Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal.

Lucescu senior este de parere ca zona araba se dezvolta foarte mult din punct de vedere fotbalistic si un antrenor cu rezultate importante in aceasta parte a lumii poate realiza un salt important in cariera.

"Vad ca la noi sunt foarte multi destepti care stiu totul si considera ca acea zona este una moarta. Dar un contract acolo poate fi un salt extraordinar pentru orice antrenor tanar, daca ai rezultate. Nu mai e ce a fost inainte, cu multi jucatori de valoare. Adevarat, vin pentru bani, dar si pentru ca-i atrage campionatul. Am vazut si acum, in Japonia, 60 de mii de spectatori, toti imbracati la fel, ceva deosebit. Asia inseamna ceva pentru fotbalul mondial. Cum se va dezvolta si Africa, peste 20-30 de ani, campionatele de acolo vor fi foarte puternice. Am fost ofertat, dar eram la o varsta la care nu mai puteam. Pentru ca orice contract acolo este ca un examen. Daca eram tanar, era altceva. E vorba si de capacitatea de a te adapta la o alta cultura, la un alt nivel de viata", a declarat Mircea Lucescu pentru DigiSport.