Mircea Lucescu ar fi putut fi selectionerul Braziliei! De ce a picat totul si de ce nu a fost numit in functie dupa Campionatul Mondial din 2018

Antrenorul roman a primit de curand o oferta din partea clubului brazilian Santos FC, iar in 2018 a fost pe lista extinsa a posibilor inlocuitori ai selectionerului Tite.

In 2018, dupa terminarea Cupei Mondiale din Rusia, unde nationala Braziliei a fost eliminata din faza sferturilor de finala de Belgia, desi era una dintre marile favoritele la castigarea trofeului, oficialii federatiei braziliene de fotbal (CBF) au luat in considerare concedierea selectionerului Tite, nemultumiti de modul in care a administrat o nationala plina de vedete. Acesta fusese numit in functie in iunie 2016, dupa ce Brazilia condusa de Dunga suferise o rusine istorica la editia centenara a Copa America, unde terminase in grupa dupa Peru si Ecuador si ratase calificarea in faza eliminatorie.

Conducatorii brazilieni au analizat munca depusa de Tite si au alcatuit o lista preliminara a posibililor inlocuitori, dintre care jumatate erau antrenori europeni. Pe acesta lista se afla si numele lui Mircea Lucescu, care se gasea in acel moment sub contract cu nationala Turciei, dar era cunoscut in Brazilia pentru promovarea multor jucatori tineri brazilieni in perioada cand era antrenorul lui Sahtior Donetk.

Tehnicianul roman i-a transferat, promovat sau format pe multi fotbalisti brazilieni, precum Douglas Costa, Fernandinho, Willian, Luiz Adriano, Fred, Bernard, Brandao, Alex Teixeira, Eduardo da Silva, Elano, Fernando Martins, Ilsinho, Jadson, Maicon de Oliveira, Marlos, Matuzalem, Taison, Dentinho, Alan Patrick, Ismaily, Wellington Nem, Joao Batista sau Ivan de Souza. Multi dintre acestia au „explodat” sub indrumarea lui Lucescu, inainte sa faca pasul spre cluburile mari ale Europei si spre nationala Braziliei.

Insa, dupa discutii cu vedetele din lotul Braziliei, care au spus ca se inteleg foarte bine cu antrenorul lor, la zece zile de la terminarea turneului final, presedintele interimar Antonio Carlos Nunes, care era sub presiunea investigatiei de coruptie ce il viza pe fostul conducator Marco Polo del Nero si administratia acestuia, a decis ca nationala avea nevoie de liniste si de continuitate si i-a prelungit contractul lui Tite pe inca 4 ani, pana dupa Cupa Mondiala din 2022. In iulie 2019, Tite a castigat Copa America, competitie gazduita chiar de Brazilia, si a reusit sa inchida definitiv gura contestatarilor.

In februarie 2019, Mircea Lucescu si-a reziliat contractul cu nationala Turciei, dupa un parcurs mai putin reusit in Liga Natiunilor, el fiind inlocuit de Senol Gunes. De curand, antrenorul roman a primit „o oferta concreta si serioasa” din partea clubului brazilian Santos FC , la care au jucat de-a lungul anilor fotbalisti celebri, precum Pele, Zito, Pepe Macia, Carlos Alberto, Neymar, Robinho sau Diego.