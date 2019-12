Razvan Lucescu, nemultumit ca Petrescu a fost desemnat antrenorul anului: "Rezultatele sunt indiscutabil in favoarea mea!"

Razvan Lucescu si-ar fi dorit sa fie desemnat el antrenorul anului in Romania.

Dan Petrescu a fost desemnat antrenorul anului, insa Razvan Lucescu este de parere ca performantele sale sunt mult mai importante si el ar fi meritat aceasta distinctie.

Razvan Lucescu a castigat in vara campionatul in Grecia, cu PAOK Salonic, apoi a mers la Al Hilal unde a reusit sa castige Liga Campionilor Asiei.

"Niciun alt antrenor din Romania nu a castigat in acest an un campionat fara infrangere sau un trofeu Champions League. Insa anchetele nu se discuta. Totusi, rezultatele sunt clare si raman, iar ele sunt indiscutabil in favoarea mea!", a declarat Razvan Lucescu la DigiSport.