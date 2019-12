Au luat un sac de bani! Cati bani primeste Lucescu si Al Hilal dupa calificarea istorica in semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor

Al Hilal a invins cu 1-0 pe Esperance Tunis, in primul meci din Qatar.

Singurul gol al partidei a fost inscris de Gomis in minutul 73, el fiind introdus cu doar 8 minute inainte de Razvan Lucescu. In urma victoriei, Al Hilal merge mai departe, in semifinale, unde va intalni formatia braziliana Flamengo, castigatoarea Copei Libertadores.

Pentru aceasta performanta, arabii vor primi 2 milioane de dolari, iar daca vor juca marea finala, au asigurate 4 milioane de dolari.

Premiile totale de la aceasta editie a Campionatului Mondial al Cluburilor se ridica la un total de 16.5 milioane de dolari.

Castigatoarea trofeului primeste 5 milioane de dolari, finalista - 4 milioane de dolari, iar locul 3 - 2.5 milioane de dolari. La polul opus, locul 7, obtinut deja de Hienghene Sport (Noua Caledonie), a primit 500.000 de dolari.