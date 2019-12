"Nu am avut niciun contact!" Mircea Lucescu, acuzat ca MINTE! Declaratii spumoase ale unui presedinte de club: "Muncim 16 ore pe zi sa rezolvam asta!"

Mircea Lucescu este acuzat de patronul unui club ca minte.

Mircea Lucescu a declarat zilele trecute ca a primit o oferta de la clubul brazilian Santos, insa presedintele clubulul, Jose Carlos Peres, a declarat ca declaratiile lui Mircea Lucescu sunt mincinoase si nu a avut niciun fel de discsutie cu antrenorul roman.

"Nu am avut niciun contact cu acest antrenor (n.r. Mircea Lucescu). Avem alte optiuni si muncim intre 14 si 16 ore pe zi sa rezolvam aceasta problema. Insa niciodata nu am fost in negocieri cu el", a spus Peres pentru Fox Sports.





Mircea Lucescu: "Oferta de la Santos este concreta!"



Mircea Lucescu a declarat in urma cu cateva zile ca are o oferta concreta de la Santos.

"Oferta de la Santos este concreta si serioasa. Oferta din Brazilia ma onoreaza. Dar este foarte departe de casa. Acesta este unicul impediment, iar sotia nu este prea incantata de aceasta perspectiva", a spus Mircea Lucescu in urma cu cateva zile.