BREAKING NEWS | Mircea Lucescu oferta INCREDIBILA de la echipa lui Neymar si Pele! Prima reactie a antrenorului

Mircea Lucescu este pregatit sa revina in antrenorat.

Santos s-a despartit de Jorge Sampaoli si este in cautarea unui antrenor. Primul pe lista brazilienilor este Mircea Lucescu.

Antrenortul roman a confirmat si a spus ca va lua o decizie imediat dupa Anul Nou:

"Oferta de la Santos este concreta si serioasa. Nu am luat inca nicio decizie, o voi face dupa Anul Nou, pentru ca mai sunt si alte propuneri interesante", a spus Mircea Lucescu pentru gsp.

Pentru Santos au jucat Pele si Neymar

Neymar s-a transferat la Barcelona in vara lui 2013 de la Santos. Spaniolii au platit atunci in schimbul jucatorului aproximativ 90 de milioane de euro.

Pele a scris istorie in tricoul lui Santos, cu care a reusit sa castige sase titluri de campion in Brazilia si doua Copa Libertadores.

Singurul lucru care sta in calea mutarii in acest moment este distanta

"Oferta din Brazilia ma onoreaza. Dar este foarte departe de casa. Acesta este unicul impediment. Iar sotia nu e prea incantata de aceasta perspectiva", a mai spus Lucescu.

Mircea Lucescu vorbeste limba portugheza si este un fin conuscator al fotbalului brazilian. Antrenorul roman s-a facut remarcat in perioada in care o pregatea pe Sahtior si de unde a lansat multi jucatori brazilieni in fotbalul mare. Printre acestia se regasesc: Luiz Adriano, Willian, Douglas Costa, Fernandinho, Bernard si multi altii.

Mircea Lucescu a antrenat ultima oara natioanala Turciei, unde a stat din vara lui 2017 pana in luna februarie a acestui an.

Cele mai importante rezultate din cariera de antrenor a lui Lucescu le-a obtinut la Sahtior, unde a castigat 8 titluri de campion, 6 Cupe ale Ucrainei si Cupa UEFA (actuala Europa League) in 2009.

Lucescu a castigat Super Cupa Europei cu Galatasaray in 2001.