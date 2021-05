Dani Alves, mesaj categoric pentru Messi! Toata planeta asteapta sa-i afle viitorul. Ce i-a spus sa aleaga

Dani Alves si Leo Messi au fost colegi la Barcelona timp de 8 sezoane.

Intre 2008 si 2016, cei doi au cucerit 3 Ligi ale Campioniloe si 6 campionate, fiind parte a 'generatiei tiki-taka', inventia minunata a lui Guardiiola care a revolutionat fotbalul european.

In 2016, Dani Alves a ales sa se desparta de Barcelona si sa semnez cu Juventus, liber de contract, insa recunoaste ca acum regreta decizia.

"Toti jucatorii, care au plecat de la Barcelona au pierdut. Toti regreta ca au plecat. Cand am plecat de la club, am vrut doar sa-mi arat valoarea ca sa ma intorc. Dar, din pacate, aceiasi oameni care au fost impotriva mea cand am fost la club au ramas acolo. Am aratat ca pot juca pentru Barcelona inca 10 ani. Am incercat sa ma intorc. Am jucat ca sa ma intorc la Barcelona, dar nu m-au mai vrut", a declarat Alves pentru Guardian.

Dani Alves crede ca Messi ar face o greseala enorma daca ar pleca de la Barcelona, mai ales ca a jucat toata cariera pentru echipa de pe Camp Nou.

"I-am spus lui Messi de mai multe ori: s-a nascut pentru a fi un jucator al Barcelonei si Barcelona s-a nascut pentru a fi clubul sau. Odata mi-a spus sa raman la Barcelona pentru ca nu era niciun loc mai bun. 'Unde vei fi mai fericit?', m-a intrebat el. Asa ca am ramas. Acum i-am amintit de aceasta conversatie si ca un bun prieten l-am sfatuit ca Barcelona este cel mai bun loc pentru el. Inca n-am primit un raspuns de la el, dar cand pleci din Barcelona iti dai seama cat de", a incheiat Dani Alves.

391 de meciuri a strans Dani Alves pentru Barcelona, perioada in care a marcat 21 de goluri si a oferit 101 pase decisive.

Messi ramanee fara contract in vara si inca nu este decis daca va ramane sau nu la echipa. PSG sta la panda, insa Laporta ii pregatste un nou contract.