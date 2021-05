Stirea din Romania care face inconjurul lumii! Tatal si fiul au jucat unul impotriva celuilalt intr-un meci oficial. Ce s-a intamplat

Nu trece saptamana fara o stire tare din ligile inferioare ale Romaniei!

Marius Vladoi (50 de ani) si fiul sau Denis (20 de ani) au jucat unul impotriva celuilalt la meciul din Liga a 3-a dintre Minerul Costesti si Flacara Horezu. Seniorul a pierdut rau. S-a terminat 5-1 pentru Horezu!

Flacara anunta planuri mari acum 3 ani, cand a promovat in liga a 3-a. Dupa mai multe probleme in club, echipa e acum multumita doar sa reziste la acest nivel. In 2021, Horezu n-a reusit sa bata pe nimeni pana la meciul cu ultima clasata, Costesti.

Seniorul Vladoi e antrenor-jucator la Costesti. Echipa lui va juca baraj pentru mentinerea in C.

"Ramanem cu amintirile astea. M-am bucurat cand am marcat si noi, chiar daca Denis a primit gol. Nu credeam ca ma poate invinge la acest scor decat la jocurile FIFA, dar eu sunt trecutul si el e viitorul. Acum cativa ani, nu ma gandeam ca o sa ajungem in situatia asta. Sper ca momentul asta sa-l motiveze pe Denis, sa ajunga la un nivel superior", a spus Marius Vladoi, citat de Liga2.ro.

Tatal si Fiul mau mai fost adversari in 2019, la un joc de Cupa.

"Fata de jocul de atunci, acum a fost diferit. Orgoliile au fost foarte mari, pentru ca niciuna dintre echipe nu reusise sa castige vreun meci in retur. Am incercat sa-mi fac treaba si ma bucura ca am reusit sa ne impunem. Sunt si putin trist pentru ca tata a luat 5 goluri. Chiar daca am fost adversari, cred ca oricare copil isi doreste sa joace pe acelasi teren cu tatal sau", a comentat Denis Vladoi pentru aceeasi sursa.