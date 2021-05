CFR si-a facut 'departament de monitorizare a arbitrajelor'. :)) Ce a spus Iordanescu inaintea derby-ului cu FCSB

CFR a dezvoltat structura clubului. :)

Campioana ultimelor 3 editii din Liga 1 si-a facut 'departament de monitorizare a arbitrajelor', spune Edi Iordanescu. In baza analizei facute in aceasta noua ramura a clubului, CFR a cerut ca Hategan sa fie interzis la meciurile ei.

Inaintea meciului cu FCSB, Iordanescu s-a aratat increzator intr-o victorie a echipei sale. Si daca ar castiga, CFR-ul ar fi departe de al 4-lea titlu la rand, crede Edi.



Ce a spus Iordanescu inainte de FCSB - CFR, de luni seara:

"Am pierdut si noi cu Craiova, a fost frustrare mare la mijloc, consider ca nu meritam sa pierdem. Suntem constienti ca FCSB a dominat competitia pentru o perioada foarte lunga. Chiar daca nu au avut rezultate pozitive, stim ca au jucatori cu calitate individuala, sunt o echipa foarte valoroasa, pot pune probleme in orice moment. Suntem constienti ca trebuie sa dam tot, sa facem un joc aproape perfect.

Am incredere in mentalitatea echipei. Am avut o zi in plus pentru recuperare, mizez pe experienta, maturitate. Sunt lucruri la care lucram zi de zi. Lupta merge inainte indiferent de rezultat. Sunt puncte multe in continuare, indiferent de rezultat.

Nu ma preocupa subiectul Hategan in momentul de fata. Avem un departament care se ocupa de monitorizarea arbitrajelor. Arbitrii trebuie sa respecte regulamentul. La Hategan s-au strans in club anumite lucruri din trecut, dar nu vreau sa intru mai mult in detalii.

Nu e important ce echipa arata mai bine, conteaza cine castiga puncte. Craiova arata cel mai bine, daca ne luam dupa ultima perioada, pentru ca ei au luat cele mai multe puncte. Asta nu garanteaza nimic, nu inseamna ca FCSB nu are forta sa se lupte. Se va decide totul in penultima sau poate in ultima etapa".