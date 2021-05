"Nimeni nu merita asa ceva!" Messi, mesaj manifest pentru miscarea initiata de cluburile si sportivii din Anglia! Ce s-a intamplat

Leo Messi se alatura campaniei desfasurate de cluburile din Anglia prin care se atrage atentia asupra abuzurilor din mediul online.

Messi, ajuns la 200 de milioane de urmaritori pe Instagram, a postat un mesaj care a avut un impact grozav, ajungand la peste 2.6 milioane de aprecieri la doar o ora de la momentul postarii.

"Tocmai am ajuns la 200 de milioane de oameni care ma urmaresc pe aceasta retea, insa nu voi sarbatori. Bineinteles ca apreciez toata dragostea si sprijinul pe care il primesc mereu din partea voastra, dar cred ca este timpul sa acordam importanta tuturor oamenilor care se afla in spatele fiecarui profil, ne dam seama ca in spatele fiecarui cont exista o persoana in carne si oase, care rade, plange, se bucura si sufera. Sunt fiinte umane cu sentimente. Haideti sa ne ridicam vocea pentru a opri abuzurile pe retelele de socializare media. Nu conteaza daca suntem anonimi, celebritati, sportivi, arbitri sau fani ai unui joc, chiar si un strai , toate acestea nu conteaza, rasa, ideologia religioasa sau sexul. Nimeni nu merita sa fie maltratat sau insultat. Cat am trait am experimentat abuzuri grave pe fiecare dintre retelele de socializare, fara ca cineva sa faca ceva pentru a le impiedica. Noi trebuie sa condamnam cu fermitate aceste atitudini ostile si sa cerem companiilor care gestioneaza retelele sa ia masuri urgente impotriva acestor comportamente.

Imi doresc ca voi, cei 200 de milioane de oameni care ma insotesc, sa puteti deveni 200 de milioane de motive care sa faca din retele de socializare un loc sigur si respectuos, unde putem impartasi ceea ce dorim fara sa ne temem ca vom fi indulgenti si sa ne ferim pentru totdeauna de insulte, rasism, abuzuri si discriminare. Pentru cei care fac parte din aceste retele si care sunt intotdeauna alaturi de mine, sper sa va alaturati si sa ma sustineti in aceasta campanie. O mare imbratisare tuturor si felicitari tuturor oamenilor de fotbal din Marea Britanie pentru ideea de a deula campania impotriva abuzului si discriminarii pe retele le de socializare" a scris Messi, pe Instagram.

Cluburile din Premier League au demarat o campanie prin care refuza sa posteze in Social Media, in semn de protest impotriva fenomenului de bullying din online, iar starul Barcelonei s-a alaturat lor.