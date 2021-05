Mourinho, declaratii in premiera dupa despartirea de Tottenham! Cand vrea sa revina in fotbal si pe cine sustine dintre Chelsea si Real Madrid

Mourinho a fost demis recent de la Tottenham.

Antrenorul portughez, care dupa demitere a semnat cu celebra publicatie din Anglia, The Sun, unde va face editoriale pe timpul Campionatului European din vara, a vorbit in premiera dupa plecare de la Spurs si spune ca nu vrea sa revina pe banca foarte curand.

"Voi astepta un timp pana voi reveni in fotbal. Poate sezonul viitor va fi prea devreme. Voi astepta nu numai clubul potrivit, ci si cultura ideala. Fotbalul din Anglia este special, de aceea am vrut sa ajung acolo. Apoi mi-am dorit sa antrenez in Italia si Spania. Exista multa presiune, iar eu imi doresc asta. Refuz sa merg intr-o liga in care nu exista presiune.



Pur si simplu refuz! Ma bucur ca am devenit analist in presa pentru ca asa simt ca pot face o diferenta. Exista alti oameni care au nevoie sa mearga intr-o anumita directie sau sa fie agresivi pentru a-si crea un nume. Eu, in schimb, ma bazez pe doua principii. In primul rand, sunt in vacanta si vreau sa cunosc oameni. Apoi, voi face un serviciu fotbalului. Voi vorbi despre ce vad, fara agenda.

Am un respect urias pentru toate cluburile la care am lucrat inainte. Daca joaca una dintre fostele mele echipe, evident ca o voi sustine, datorita legaturii mele cu oamenii si fanii de acolo. Daca Real Madrid joaca impotriva unei formatii care nu inseamna nimic pentru mine, e clar ca voi tine cu Real. Dar daca joaca impotriva lui Chelsea, voi tine cu prietenii mei", a spus Jose Mourinho pentru The Times.