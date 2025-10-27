MLS a anunțat că golul reușit de sud-coreean pe 23 august, în meciul Dallas - LAFC 1-1, a fost ales cel mai frumos al sezonului 2025. Son a marcat atunci primul său gol în MLS, cu o lovitură liberă perfectă: șut direct în vinclu, la care portarul nu a avut nicio șansă.

Messi, detronat de „Sonaldo” în MLS

Transferat în această vară la Los Angeles FC, după zece ani la Tottenham, Son a devenit rapid una dintre vedetele ligii.

Cu 9 goluri și 3 pase decisive în doar 10 meciuri pentru LAFC, asiaticul a ajutat clubul să termine pe locul 3 în Conferința de Vest. Mai mult, tricoul său a fost al doilea cel mai vândut din MLS, după cel al lui Messi

Distincția este acordată anual din 1996, prin votul fanilor pe site-ul MLS. VIDEO cu golul, mai jos: