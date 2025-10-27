După ce Giovanni Becali l-a numit pe fostul căpitan al FCSB „sifonul lui Gigi”, fotbalistul a reacționat dur și l-a ironizat, spunând că „i-e milă de el”. Replica nu a rămas fără răspuns.

Victor Becali: „Mi se pare obraznic! El e domnul penalty”

Victor Becali, fratele lui Giovanni, l-a pus la punct pe actualul jucător de la FCSB. Într-o intervenție la Sport Total FM, impresarul l-a numit pe Tănase „domnul penalty”, referință la cele șase reușite de la 11 metri ale fotbalistului in acest sezon.

„E o diferență între Tănase și Giovanni de 45 de ani. Mi se pare obraznic. Ce carieră are el, față de ce a făcut Giovanni în fotbal și impresariat? Giovanni a fost primit la cluburi unde Tănase nu trece nici prin față. El e domnul penalty, varianta nouă. Mă opresc aici”, a spus impresarul, potrivit sursei citate.

Scandalul a pornit după o intervenție a lui Giovanni Becali, care susținea că Tănase era poreclit „sifonul lui Gigi” chiar de colegii de la FCSB și că îi transmitea patronului informații din vestiar.

„Gigi culegea mai multe lucruri de la Tănase decât de la MM! Așa îi ziceau colegii, ‘sifonul’. Și cu crucile alea făcute de 4-5 ori… dacă știi că e camera pe tine, te jeni”, a spus Giovanni la Fanatik.

Tănase nu a tăcut: „Mi-e milă de el. A decăzut mult. Înțeleg că trebuie să facă audiență la podcast, dar să inventeze lucruri despre mine? E trist”, a declarat după meciul cu UTA.

Florin Tănase, 30 de ani, a câștigat două titluri cu FCSB și a fost golgheterul Ligii 1. Mijlocașul ofensiv a revenit în vara anului trecut la campioana României, echipă ce se situează pe locul #10 în Superliga României cu 16 puncte obținute după 14 meciuri.

