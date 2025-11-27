Fostul jucător al FCSB a semnat în august cu Los Angeles FC, dar a prins doar un singur meci, 14 minute cu Toronto, înainte ca americanii să decidă să nu-i prelungească înțelegerea scadentă în ianuarie 2026.

Alex Băluță se întoarce în țară cu o mică avere!

Băluță a ajuns în Statele Unite ca jucător liber și a acceptat un salariu de 30.000 de euro pe lună. Contractul mergea până în ianuarie 2026, însă după eliminarea lui LAFC din sferturile MLS, clubul a anunțat plecarea fotbalistului român.

Astfel, după patru luni, mijlocașul se întoarce acasă cu aproximativ 120.000 de euro, o sumă semnificativă pentru perioada extrem de scurtă petrecută în America.

Dacă ar fi convins clubul să-i activeze clauza pentru anul 2026, Băluță ar fi câștigat 360.000 de euro pe an, adică de aproape două ori mai mult decât încasa la FCSB, unde avea un salariu de 20.000 de euro lunar.

