În vară, Alexandru Băluță (32 de ani) a prins un transfer de senzație în Major League Soccer, la Los Angeles FC, una dintre echipele cu pretenții din campionatul american. Românul nu a primit, însă, foarte multe șanse și a plecat după doar patru luni.



Pentru LAFC, sezonul s-a încheiat. Echipa a fost eliminată din sferturile MLS de Vancouver Whitecaps, la penalty-uri, iar imediat după Băluță și-a anunțat plecarea.



Fostul jucător de la FCSB a profitat de acest aspect pentru a-și anunța plecarea de la echipa la care a bifat un singur meci, cu Toronto (14 minute, 2-0).



Alex Băluță și-a anunțat plecarea de la Los Angeles FC



”Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din familia LAFC. Am fost primit cu brațele deschise și m-am simțit parte din familie încă de la primul antrenament. Am învățat multe într-un timp scurt și am dat tot ce am avut mai bun în fiecare zi.



Deși nu am avut șansa să arăt pe teren că pot ajuta echipa, chiar dacă m-am simțit pregătit s-o fac, nu am niciun regret. Îmi pare rău că nu am ajuns în finala pe care o meritam cu toții.



Mulțumesc mult colegilor mei pentru primirea călduroasă și atitudinea prietenoasă. Sper să ne revedem curând. Mult succes în sezonul următor și să nu renunțați niciodată!”, a scris Băluță, pe Instagram.



Los Angeles FC a anunțat oficial jucătorii care vor rămâne sub contract și în sezonul 2026. Clubul din MLS a decis să nu activeze clauza de prelungire a lui Alexandru Băluță, care se va despărți astfel de echipa la care mai sunt legitimați Heung-Min Son sau Hugo Lloris.



Transferul în America a fost printre cele mai spectaculoase din cariera lui Băluță, care a evoluat și pentru Sparta Praga, alături de care a fost de două ori campion în Cehia.

