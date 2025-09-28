Trupa din Berna s-a impus cu 4-2 pe teren propriu în fața celor de la Thun, într-un meci care a explodat după pauză, cu nu mai puțin de șase goluri marcate în repriza secundă.



Young Boys era condusă cu 1-0 în minutul 64, după s-au marcat încă cinci goluri



Christopher Ibayi a dat primele emoții gazdelor, deschizând scorul pentru Thun în minutul 52.

Reacția campioanei Elveției a venit însă imediat: Sergio Cordova a egalat în minutul 65, iar Chris Bedia a făcut 2-1 doar două minute mai târziu.

Meciul nu și-a pierdut intensitatea, iar oaspeții au revenit prin Franz-Ethan Meichtry, care a restabilit egalitatea în minutul 72.



Finalul a aparținut însă gazdelor: Bedia a reușit „dubla” în minutul 80, iar Christian Fassnacht a stabilit scorul final, 4-2, în ultimul minut de joc.



FCSB a debutat cu victorie în Europa



Echipa lui Elias Charalambous a debutat cu dreptul în grupa de Europa League, 1-0 cu Go Ahead Eagles, grație golului marcat de David Miculescu în minutul 13.



În schimb, Young Boys a pornit cu stângul, fiind învinsă categoric de Panathinaikos, scor 1-4, într-un meci decis în primele 20 de minute.



Partida FCSB - Young Boys va avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45, pe Arena Națională. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.

