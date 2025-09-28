VIDEO EXCLUSIV Răzvan Raț l-a pus pe jar pe Costin Ștucan: „Am o surpriză pentru tine! Fii atent!”

Etapa a 6-a din Premier League a adus prima înfrângere pentru Liverpool, campioana en-titre a Angliei. 

Trupa lui Arne Slot a cedat surprinzător, scor 1-2, pe terenul lui Crystal Palace, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Dacă fanii „cormoranilor” au răbufnit pe rețelele sociale, Răzvan Raț a preferat să facă spectacol în direct, la emisiunea Play on Sport, difuzată pe VOYO

Invitați în platou au fost foștii internaționali Cristi Pulhac, Florin Gardoș și Răzvan Raț, alături de moderatorul Costin Ștucan, fan declarat Liverpool.

„Nu aveam cum să te las așa!”

La începutul emisiunii, Raț a ținut să pregătească un moment memorabil.

„Am o surpriză pentru tine! Fii atent! Mă lași?”, a spus fostul fundaș al naționalei, ridicându-se brusc de pe scaun.

Și-a dat sacoul jos și a dezvăluit sub tricoul alb un vintage Crystal Palace, spre disperarea moderatorului Costin Ștucan.

„Nu cred! Ce nenorocit poți să fii! Cum să fii atât de nenorocit? Ia uite cu ce a venit!”, a reacționat Ștucan.

Raț a replicat: „Nu aveam cum să te las așa! Am devenit fan Crystal Palace de ieri!”

Moderatorul, cu zâmbet amar, a întrebat: „Pe cine ai pe spate? Cu cine ai făcut schimb? Cu maseurul?”

„Important e că am devenit fan!”, a răspuns Raț.

Crystal Palace - Liverpool 2-1 | Rezumatul meciului din etapa a șasea. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO

Pe Selhurst Park Stadium, Ismaila Sarr (9) şi Eddie Nketiah (90+7) au punctat pentru "vulturi", golul "cormoranilor" aparţinând lui Federico Chiesa (87). Crystal Palace este pe locul 2, cu 12 puncte, în timp ce Liverpool se menţine lider, cu 15 puncte.

Jucând în faţa propriilor suporteri, Manchester City s-a impus cu 5-1 în faţa celor de la Burnley. Două autogoluri ale ghinionistului Maxime Esteve (12, 65) şi reuşitele lui Matheus Nunes (61) şi Ering Haaland (90, 90+3) au adus cele 3 puncte lui City, care a urcat pe locul 4 în clasament, cu 10 puncte. Golul oaspeţilor i-a aparţinut lui Jaidon Anthony (38), Burnley fiind pe locul 17, cu 4 puncte.

