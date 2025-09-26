Dacă FCSB a reușit să înceapă cu dreptul grupa XXL din Europa League, 1-0 contra lui Go Ahead Eagles, Young Boys a avut parte de un debut catastrofal. Pe propriul stadion, formația elvețiană antrenată de Giorgio Contini a fost spulberată de Panathinaikos, scor 1-4.

Reacții dure din tabăra lui Young Boys după eșecul clar cu Panathinaikos

Startul meciului a fost unul execrabil pentru Young Boys, iar Panathinaikos a reușit să înscrie trei goluri din primele trei șuturi pe poartă. În minutul 19, grecii conduceau deja cu 3-0 după golul lui Karol Swiderski și dubla marocanului Anass Zaroury.



Young Boys a început să dea semne de viață după golul 3 al lui Panathinaikos, iar în minutul 25 a redus din handicap prin reușita lui Saidy Janko. Deși a avut o posesie superioară (59%), Young Boys a avut doar două șuturi cadrate pe toată durata meciului. În actul secund, Panathinaikos a mai înscris o dată prin Zaroury (68'), care și-a trecut în cont tripla.

Giorgio Contini, antrenorul lui Young Boys, aflat la echipă din decembrie, a criticat startul de meci dezastruos al echipei sale și naivitățile de pe faza defensivă.



"În primele 15 minute nu am existat. Am comis mult prea multe erori individuale. Nu așa se abordează un meci. Am fost păcăliți ușor la fazele fixe și pe mingea a doua. O astfel de prestație nu este suficientă pentru Europa League și nici măcar pentru campionat", a spus Giorgio Contini.



Loris Benito, căpitanul lui Young Boys, a avut și el un discurs dur: "Ne-am prezentat ca niște amatori. A fost o serie de greșeli care nu ar fi trebuit să existe. Este foarte frustrant să începi atât de încrezător o campanie europeană, dar să pierzi meciul de o asemenea manieră".

Young Boys, două umilințe în ultima săptămână. Urmează FCSB

Rezultatul de la Berna face ca Young Boys să fie ultima clasată din Europa League după prima rundă, iar Panathinaikos să devină liderul surprinzător al grupei XXL.

Pentru Young Boys urmează tot un meci acasă, dar în campionat, contra lui FC Thun (duminică, 15:00). Ulterior, elvețienii vor face deplasarea la București pentru partida cu FCSB (joi, 2 octombrie, ora 19:45).

Young Boys, locul 3 în ultima ediție de campionat din Elveția, a început actualul sezon cu trei victorii, două remize și o înfrângere. Trupa lui Giorgio Contini se află pe locul 4, cu 11 puncte, 4 sub liderul St. Gallen.



Recent, Young Boys a mai suferit un eșec rușinos: 0-1 contra divizionarei secunde Aarau, rezultat sinonim cu eliminarea din Cupa Elveției încă din faza 16-imilor.

