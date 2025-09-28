A semnat în toamnă cu FCSB și a spus-o direct: „N-am mai văzut un asemenea fotbalist!”

Mamadou Thiam, atacant senegalez în vârstă de 30 de ani, a sosit la FCSB în septembrie de la U Cluj. Vârful s-a adaptat rapid la campioana României și a vorbit deschis despre idolul său din fotbal.



Mamadou Thiam, despre Karim Benzema: „N-am mai văzut un asemenea fotbalist!”



Thiam a mărturisit că pentru el Karim Benzema este atacantul perfect, jucătorul care a redefinit rolul de vârf modern.



„Îmi place să joc pentru echipă, să combin cu colegii. Sigur că îmi place și să înscriu, dar cel mai important este să ai plăcere în joc. Atacantul meu preferat este Karim Benzema. Pentru mine, el este definiția apogeului la care poate ajunge un atacant. Felul în care joacă pentru echipă este incredibil, nu am mai văzut un asemenea fotbalist”, a spus senegalezul.

