A semnat în toamnă cu FCSB și a spus-o direct: „N-am mai văzut un asemenea fotbalist!"

Atacantul a sosit la campioana României în luna septembrie a acestui an.

Mamadou Thiam
Mamadou Thiam, atacant senegalez în vârstă de 30 de ani, a sosit la FCSB în septembrie de la U Cluj. Vârful s-a adaptat rapid la campioana României și a vorbit deschis despre idolul său din fotbal.

Mamadou Thiam, despre Karim Benzema: „N-am mai văzut un asemenea fotbalist!”

Thiam a mărturisit că pentru el Karim Benzema este atacantul perfect, jucătorul care a redefinit rolul de vârf modern. 

„Îmi place să joc pentru echipă, să combin cu colegii. Sigur că îmi place și să înscriu, dar cel mai important este să ai plăcere în joc. Atacantul meu preferat este Karim Benzema. Pentru mine, el este definiția apogeului la care poate ajunge un atacant. Felul în care joacă pentru echipă este incredibil, nu am mai văzut un asemenea fotbalist”, a spus senegalezul.

  • Mamadou Thiam, în înfrângerea FCSB-ului cu FC Argeș, scor 2-0

Benzema, câștigător al Balonului de Aur în 2022, evoluează acum la Al Ittihad, după ce a scris istorie la Real Madrid, club pentru care a înscris peste 350 de goluri. 

Deși nu a reușit încă să marcheze pentru roș-albaștri, Thiam are cifre solide în Superliga: 74 de meciuri, 20 de goluri și 9 pase decisive, majoritatea bifate în tricoul lui U Cluj.

  • Cota sa actuală, conform Transfermarkt, este de un milion de euro.

La FCSB, Thiam are bifate momentan cinci meciuri, iar, în cele 238 de minute adunate pe suprafața de joc, a reușit să livreze și o pasă decisivă.

