Kylian Mbappe, atacantul echipei Real Madrid şi căpitanul selecţionatei Franţei, este cel mai tânăr jucător care a atins borna de 400 de goluri marcate în cursul carierei sale, după ce a reuşit o dublă în meciul cu Ucraina (4-0) din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal, ediţia 2026, informează EFE.

Mbappe face istorie! Ce ștachetă a mai înălțat starul francez



Conform site-ului Transfermarkt, Mbappe a realizat această performanţă la vârsta de 26 de ani, 10 luni şi 25 de zile, doborând astfel recordul legendei fotbalului german Gerd Muller, care avea 27 de ani, 2 luni şi 17 zile când a ajuns la un total de 400 de goluri.



Mbappe i-a depăşit totodată pe argentinianul Lionel Messi şi pe portughezul Cristiano Ronaldo, care aveau 27 de ani, 3 luni şi 3 zile, respectiv 28 de ani, 11 luni şi o zi când au ajuns la 400 de goluri în carierele lor.



Gerd Muller rămâne însă jucătorul care a atins cel mai rapid borna de 400 de goluri, în doar 403 meciuri disputate, în timp ce Messi a reuşit această performanţă în 525 de partide, iar Mbappe în 537 de meciuri.



De la debutul carierei sale de fotbalist profesionist, la 16 ani, Kylian Mbappe a marcat 27 de goluri pentru AS Monaco (în 60 de meciuri), 256 pentru Paris Saint-Germain (308 meciuri), 62 pentru Real Madrid (75 de meciuri) şi 55 pentru Franţa (94 de meciuri).



Mbappe este foarte aproape să doboare recordul istoric al lui Olivier Giroud, actualul golgheter al selecţionatei Franţei, cu 57 de goluri, care s-a retras din naţionala ţării sale. Agerpres

