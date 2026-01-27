Franța a câștigat partida contra Portugaliei, de la Europeanul de handbal masculin 2026, cu scorul 46-38. Competiția, LIVE pe VOYO!





Naționala Franței nu a avut emoții în disputa cu Portugalia, într-un meci care a făcut parte din Grupa 1 de la Campionatul European de handbal masculin din 2026. A câștigat la o diferență de opt goluri.



De departe, a fost un meci senzațional din punctul de vedere al ofensivelor, iar cele două au reușit să înscrie un total de 84 de goluri, astfel că duelul a intrat în istorie! Meciul Franța - Portugalia a avut cel mai mare număr de reușite de la un turneu final de Campionat European de handbal masculin.



Franța - Portugalia, cel mai tare meci de la EURO handbal masculin



Partida a fost controlată în permanență de francezi, care după prima repriză aveau un avantaj de 13 goluri (28-15 pentru Franța), dar au lăsat-o mai ”moale” în a doua parte.



Au mai fost bătute două recorduri în urma partidei, care va fi pentru mult timp considerată în topul celor mai spectaculoase din toate timpurile. Din perspectiva învingătorilor, așadar, Franța a terminat duelul cu un total de 46 de goluri, egalând recordul de la Campionatul European.



De altfel, și numărul de reușite din prima repriză a consemnat un record al tuturor edițiilor de Campionat European, 28!



Dika Mem (Franța) a fost cel mai bun marcator al meciului cu opt reușite, în timp ce portarul francez, Charles Bolzinger a avut nouă parade și un procentaj de 21,95% de mingi salvate

