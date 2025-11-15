Ninel Dănilă este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din domeniul HoReCa din Capitală. Acesta este un fan fanatic al Rapidului și se ocupă de catering și ospitalitate pe noua arenă a echipei. Născut și crescut în Giulești, suporterul are cea mai mare și mai valoroasă colecție de tricouri a Rapidului, toate exemplarele sale fiind primite direct de la jucători.



"Echipa din 2005-2006, UEFAntasticii, o am pe toată integral"

"Nu știu câte tricouri am, am câteva sute de tricouri, din toate perioadele. Am și unele de dinainte de '90. Fiecare poartă câte o amintire. Mi-am propus ca, atunci când ies la pensie, să încerc să-mi aduc aminte de fiecare în parte cum l-am primit. Probabil că sunt muzee care au mai puține tricouri decât mine, dar eu mi-am dorit foarte mult să le am.



De exemplu, echipa din 2005-2006, UEFAntasticii, o am pe toată integral. Am toate tricourile de la fiecare jucător în parte. E o plăcere, o bucurie, le-am luat pentru mine și pentru amintirile mele. Sper ca la un moment dat să le expun și să se bucure de ele suflarea rapidistă. Am unul la care țin în mod special, este unul al lui Daniel Pancu. 1+9. Luat după golurile date Stelei, imediat după meciul cu Boro, din semifinale (n.r. Middlesbrough - Steaua 4-2, 27 aprilie 2006). (Râde) E special pentru mine acest tricou", a declarat Ninel Dănilă pentru Sport.ro.



Giuleștenii sunt liderii la zi ai clasamentului Ligii 1

În acest moment, Rapid este lider în Liga 1, cu 35 de puncte acumulate, după 16 etape disputate. Giuleștenii sunt urmați de FC Botoșani (32p), Dinamo (30p), Universitatea Craiova (29p), CFC Argeș (27p) și FCV Farul (25p).



"Alb-vișinii" au în palmares trei titluri de campioni (1967, 1999, 2003), 13 trofee Cupa României (1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1972, 1975, 1998, 2002, 2006, 2007) o Cupă a Ligii (1994), iar la nivel internațional au ajuns în finala Mitropa Cup (1940), și în sfeturile de finală ale Cupei UEFA (2006) și au câștigat Cupa Balcanică (1964, 1966) și Cupa Feroviarilor Europeni (1968).

Foto - capturi video Pro TV Sport

