Echipa națională mai are șanse pur teoretice de a se califica la turneul final direct din grupă, iar scenariul realist este ca România să ajungă la final prin barajul din luna martie. Tricolorii speră să încheie grupa de calificare pe locul al doilea, pentru a spera la un adversar mai facil la baraj.

Piața neagră din Bosnia a explodat înaintea meciului cu România

În momentul de față, România ocupă locul trei, cu 10 puncte, la trei lungimi în urma Bosniei și la cinci în spatele Austriei. Astfel, meciul de la Zenica este unul deosebit de important pentru ambele formații, iar interesul fanilor este uriaș.

Bosniacii au anunțat de mult timp că s-au epuizat biletele pentru meciul din această seară, însă tichetele au apărut la vânzare pe piața neagră. Jurnaliștii de la n1info.ba susțin că biletele la Bosnia – România sunt revândute la niște prețuri mult mai mari decât cele la care au fost cumpărate inițial.

Cel mai ieftin bilet ar fi listat pe piața neagră la aproximativ 209 lei, în timp ce cele mai scumpe tichete la meciul de pe ”Bilino Polje” costă în jur de 520 de lei.

Inițial, Federația Bosniacă de Fotbal a vândut tichetele la prețuri cuprinse între 78 de lei și 209 lei.

Federația de Fotbal din Bosnia susține că au fost luate măsuri în legătura celor care au vândut bilete pe piața neagră și a avertizat că biletele care nu au fost achiziționate de pe platformele specializate pentru comercializarea tichetelor nu sunt valabile.

”Federația de Fotbal a Bosniei și Herțegovinei informează toți suporterii ca, la sosirea la meciul care urmează, să acorde o atenție deosebită regulilor referitoare la validitatea biletelor și la procedurile de intrare pe stadion. În scopul unei organizări cât mai bune și al siguranței tuturor vizitatorilor, vă rugăm să respectați instrucțiunile menționate și să vă pregătiți biletele și actele de identitate din timp.

În acest sens, îi informăm pe toți iubitorii echipei naționale a Bosniei și Herțegovinei care intenționează să vină la Zenica pentru meciul cu România din 15.11.2025 despre următoarele:

Biletul este valabil dacă a fost cumpărat prin sistemul Event.ba sau prin intermediul Federației de Fotbal a Bosniei și Herțegovinei. Orice altă formă de achiziție este ilegală, iar intrarea pe stadion va fi interzisă.

Biletul este valabil dacă pe el este înscris numele și prenumele proprietarului biletului; toate celelalte variante (de exemplu X.R., S.M., R.S.) nu sunt valabile, iar persoanele care dețin astfel de bilete nu vor putea intra pe stadion.

Vor exista controale atât la intrări, cât și în perimetrul exterior al stadionului, așa că vă rugăm politicos să respectați regulile menționate și să pregătiți din timp actul de identitate și biletul, pentru a evita aglomerația la intrări.

Toate biletele cumpărate prin alte platforme au fost anulate.

Accesul se deschide la ora 18:00”, se arată într-un comunicat al Federației de Fotbal din Bosnia.

Ce a spus Mircea Lucescu înainte de Bosnia - România

”Am pierdut în ultima perioadă cam 9-10 jucători. A trebuit să schimb, am construit o echipă nouă, care are o bază importantă. Am adăugat un mod de a interpreta jocul mai rațional și am făcut ca jucătorii să nu aibă frică de nimic. Sper ca asta să se vadă mâine.



Nu-mi fac probleme legată de echipă, avem fundași centrali buni și cu experiență. Toți s-au pregătit foarte bine. Am siguranță că se vor comporta așa cum trebuie și îi vor face uitați pe cei care nu sunt.



Ăsta e fotbalul, cea mai bună echipă e cea care intră. E problema mea dacă am stabilit primul '11' sau nu deja. Toți sunt pregătiți să joace. Știu foarte bine ce trebuie să facă”, a spus Mircea Lucescu.

