După ce a ratat o clasare în primele 8 din faza principală Champions League, Inter este nevoită să treacă de barajul contra lui Bodo/Glimt pentru a ajunge în optimi.

Conducerea lui Inter nu acceptă un eșec al lui Chivu în Champions League

Chivu nu va avea însă o misiune simplă, având în vedere condițiile de joc din Norvegia și marile surprize reușite recent de echipa lui Kjetil Knutsen: 3-1 contra lui Manchester City, acasă, și 2-1 împotriva lui Atletico Madrid, acasă.

În campionat, Inter este lider autoritar, are 8 puncte avans față de AC Milan, care are un meci în minus, însă Oaktree, compania care deține clubul, este mai interesată de un parcurs cât mai lung în Champions League.

"Patronii lui Inter sunt mai interesați de Champions League decât de campionat pentru că din cupele europene se câștigă mult mai bine decât din Serie A.

Nu există termen de comparație între cele două competiții, iar Inter nu are voie să eșueze contra lui Bodo/Glimt", notează Gazzetta dello Sport, în ediția de miercuri, anunțând că o calificare a lui Inter în optimile UCL poate aduce în conturile clubului până la 15 milioane de euro.

Bodo/Glimt - Inter se joacă diseară, de la ora 22:00. Returul este programat marți, 24 februarie, la Milano.