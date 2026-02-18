GALERIE FOTO Premiul de consolare primit de Jaqueline Cristian, care urcă în vârf de carieră, deși pierde greu cu numărul 7 WTA, la Dubai

Premiul de consolare primit de Jaqueline Cristian, care urcă în vârf de carieră, deși pierde greu cu numărul 7 WTA, la Dubai Tenis
Jaqueline Cristian, eliminată în proba individuală a competiției WTA 1000 de la Dubai.

Jaqueline CristianMirra AndreevaTenis WTAWTA Dubai
Susținută călduros de prietena Gabriela Ruse, parteneră de dublu, în turneul WTA 1000 de la Dubai, Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA) s-a înclinat în două seturi în fața Mirrei Andreeva (18 ani, 7 WTA), scor 7-5, 6-3, în optimile de finală ale întrecerii din Emiratele Arabe Unite.

Jaqueline Cristian, șanse mari de a stabili un vârf nou de carieră, în clasamentul WTA

Primul set, derulat într-o oră, a văzut-o pe Jaqueline Cristian egalând, de la 1-3 la game-uri, dar nefericirea a făcut ca sportiva din țara noastră să poată să obțină un singur game pe propria servă, în această manșă. Nici măcar patru break-uri nu au fost suficiente pentru ca Jaqueline Cristian să câștige setul inițial al confruntării, deoarece rusoaica a reușit cu unul în plus, iar, când a servit pentru câștigarea setului, nu a mai clipit, închizând game-ul cu un singur punct cedat.

De la 7-5, 2-0 pentru Andreeva, Cristian a revenit încă o dată și s-a pus în avantaj, 3-2 la game-uri, dar a fost un ultim sprint al româncei, în această întâlnire, un efort care nu a putut fi confirmat ulterior, jucătoarea din Federația Rusă închizând partida cu un șir de patru game-uri adjudecate la rând.

În ciuda eșecului care îi lasă româncei Jaqueline Cristian gustul amar al sentimentului că a fost mai aproape de victorie decât o arată scorul, Cristian are nenumărate motive de speranță și încredere în ideea că 2026 poate fi cel mai bun al carierei sale, de până acum.

Cum o poate ajuta Sorana Cîrstea pe Jaqueline Cristian, la Dubai

În primul rând, din punct de vedere ierarhic, este programată să bifeze un vârf de carieră, după încheierea întrecerii de la Dubai.

În momentul de față, Jaqueline Cristian ocupă locul 32 în lume, îmbunătățind cu trei unități cea mai bună clasare în WTA.

Chiar Sorana Cîrstea o poate ajuta pe Jaqueline Cristian să nu fie întrecută în ierarhie, dacă Alexandra Eala nu va reuși să o elimine pe proaspăta câștigătoare a Openului Transilvaniei.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian to tur 1 cluj
Jaqueline cristian 030226
Peste patruzeci de mii de euro, premiul încasat de Jaqueline Cristian la Dubai

În al doilea rând, victoriile legate, nu doar în proba individuală, sporesc încrederea sportivă a româncei Jaqueline Cristian, care o motivează inclusiv financiar. Jaqueline Cristian va încasa din partea arabilor €41,518 pentru calificarea în optimile competiției de la Dubai, dar își poate mări cecul total, dacă va reuși o nouă victorie, alături de Gabriela Ruse, în proba de dublu.

Semifinaliste la Transylvania Open, în această probă, Cristian și Ruse au ajuns în sferturile turneului din Emirate, după o victorie pasionantă cu Panova și Shnaider, jucătoare specializate în această probă, semnată scor 6-7 (8), 6-3, 10-7.

