Susținută călduros de prietena Gabriela Ruse, parteneră de dublu, în turneul WTA 1000 de la Dubai, Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA) s-a înclinat în două seturi în fața Mirrei Andreeva (18 ani, 7 WTA), scor 7-5, 6-3, în optimile de finală ale întrecerii din Emiratele Arabe Unite.

Jaqueline Cristian, șanse mari de a stabili un vârf nou de carieră, în clasamentul WTA

Primul set, derulat într-o oră, a văzut-o pe Jaqueline Cristian egalând, de la 1-3 la game-uri, dar nefericirea a făcut ca sportiva din țara noastră să poată să obțină un singur game pe propria servă, în această manșă. Nici măcar patru break-uri nu au fost suficiente pentru ca Jaqueline Cristian să câștige setul inițial al confruntării, deoarece rusoaica a reușit cu unul în plus, iar, când a servit pentru câștigarea setului, nu a mai clipit, închizând game-ul cu un singur punct cedat.

De la 7-5, 2-0 pentru Andreeva, Cristian a revenit încă o dată și s-a pus în avantaj, 3-2 la game-uri, dar a fost un ultim sprint al româncei, în această întâlnire, un efort care nu a putut fi confirmat ulterior, jucătoarea din Federația Rusă închizând partida cu un șir de patru game-uri adjudecate la rând.

În ciuda eșecului care îi lasă româncei Jaqueline Cristian gustul amar al sentimentului că a fost mai aproape de victorie decât o arată scorul, Cristian are nenumărate motive de speranță și încredere în ideea că 2026 poate fi cel mai bun al carierei sale, de până acum.

Cum o poate ajuta Sorana Cîrstea pe Jaqueline Cristian, la Dubai

În primul rând, din punct de vedere ierarhic, este programată să bifeze un vârf de carieră, după încheierea întrecerii de la Dubai.

În momentul de față, Jaqueline Cristian ocupă locul 32 în lume, îmbunătățind cu trei unități cea mai bună clasare în WTA.

Chiar Sorana Cîrstea o poate ajuta pe Jaqueline Cristian să nu fie întrecută în ierarhie, dacă Alexandra Eala nu va reuși să o elimine pe proaspăta câștigătoare a Openului Transilvaniei.