George Pușcaș este liber de contract și își caută o nouă echipă. Atacantul român s-a despărțit de formația din Turcia Bodrum FK și a fost aproape să semneze cu o echipă din Emiratele Arabe Unite, dar mutarea a picat în cele din urmă. Pușcaș a fost în discuții și cu Legia Varșovia, formație unde a antrenat până de curând Edi Iordănescu, dar cele două părți nu s-au înțeles în cele din urmă.

Pușcaș nu s-a înțeles cu polonezii pe partea financiară și a sperat că poate obține ceea ce își dorește la o formație din zona arabă, mai precis din Emiratele Arabe Unite.

Atacantul George Pușcaș, dorit de formația Union Brescia, din Serie C

Atacantul român a fost dorit de Daniel Isăilă la Baniyas, dar mutarea a picat după ce clubul i-a adus un alt atacant antrenorului român. În acest moment, atacantul în vârstă de 29 de ani este în căutarea unei echipe, în urma unui sezon bun în Turcia, unde a marcat 11 goluri și a oferit patru pase decisive în 38 de partide jucate pentru Bodrum FK.

Presa din Italia anunță că de Pușcaș se interesează formația Union Brescia, care se află în Serie C. Vrea să se întărească în această iarnă cu jucători cu experiență, iar printre numele la care se gândește se află și cel al atacantului român.

”Brescia se mișcă pe piața transferurilor în perspectiva perioadei de mercato din ianuarie. Clubul italian este interesat de atacantul român George Pușcaș, fost jucător al lui Palermo.

Echipa antrenată de Rolando Maran, aflată pe locul secund în Grupa A din Serie C, traversează o criză în ofensivă, din cauza accidentărilor. Directorul sportiv Ferretti analizează mai multe variante pentru întărirea atacului, iar printre numele luate în calcul se află și cel al internaționalului român.

Totuși, negocierile ar putea fi îngreunate de pretențiile financiare ridicate ale reprezentanților jucătorului”, notează publicația ilovepalermocalcio.com.

Va accepta George Pucaș să meargă în Serie C, la Union Brescia?

Dat fiind faptul că se referim la liga a treia, foarte probabil George Pușcaș nu va accepta o eventuală ofertă clară. În plus, după cum notează și sursa citată, este posbil ca pretențiile financiare ale atacantului să fie prea mari pentru posibilitățile celro de la Brescia.

În acest moment, 900.000 de euro este cota lui George Pușcaș, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

