Record negativ la Manchester United, cu Erik ten Hag în prim-plan!

Manchester United a primit 81 de goluri în toate competițiile în acest sezon, aproape cel mai mult într-o singură campanie din istoria clubului. La egalitate cu precedentul record negativ, din sezonul 1976-77, când "diavolii roșii" primeau tot 81 goluri.

Această cifră o plasează Manchester United printre echipele care au primit cele mai multe goluri din primele cinci ligi europene în acest sezon.

Iată clasamentul celor mai multe goluri primite:

Manchester United a pierdut opt meciuri în deplasare în Premier League cu cel puțin 4 goluri diferență în întreaga istorie a competiției, iar Erik ten Hag a fost responsabil pentru trei dintre ele. Aceste cifre evidențiază o problemă semnificativă în linia defensivă a echipei, care trebuie abordată și remediată în viitoarele sezoane.

