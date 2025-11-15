Mesajul lui Radu Drăgușin după revenire! Ce le-a spus fundașul român englezilor

Alexandru Hațieganu
Radu Drăgușin a oferit o declarație după revenirea pe gazon în amicalul lui Spurs.

radu drăguișinTottenhamaccidentare
Radu Drăgușin este foarte aproape de revenirea într-un meci oficial, după accidentarea gravă suferită la nivelul ligamentelor încrucișate.

Fundașul central român s-a accidentat în luna ianuarie a acestui an și a fost nevoit să se opereze, iar recuperarea lui a durat aproximativ zece luni.

Drăgușin a jucat o repriză în amicalul lui Tottenham cu Leyton Orient, care a avut loc miercuri, pe 13 noiembrie. 

Mesajul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren

Radu Drăgușin a vorbit despre cum s-a simțit la revenirea pe teren alături de echipa U21 a lui Spurs.

Fundașul român a explicat procesul să de recuperare și a dat de înțeles că abia așteaptă să revină pe teren.

„A fost extraordinar să revin aici, alături de băieții de la U21. Au fost extraordinari. M-au ajutat foarte mult și le sunt recunoscător. Jocul este diferit. Te poți antrena oricât vrei tu, dar atunci când joci 11 contra 11 pe un teren mare e altceva. Nu prea poți replica acest lucru în antrenament. M-am simțit foarte bine. Au fost primele mele minute după o pauză de 10 luni.

Am învățat să am răbdare și să nu iau nimic de-a gata niciodată. Într-o zi poți să fii în vârful muntelui, iar a doua zi te trezești cu o astfel de accidentare. Asta este viața. Accidentarea m-a făcut mai puternic. Nu am renunțat niciodată, iar lucrurile sunt foarte aproape să-și revină la normal.

Sincer să fiu, toată lumea m-a ajutat, însă în special Maddison. A fost lângă mine în toată această perioadă a accidentării mele. Mereu m-a înveselit în zilele grele. A însemnat foarte mult să-l am lângă mine, suntem ca o familie. Nu ne lăsăm la pământ în momentele grele. Sunt foarte recunoscător că fac parte din acest grup”, a spus Radu Drăgușin, conform Football London.

Fundașul central a adunat 37 de partide în tricoul lui Tottenham, unde se află din ianuarie 2024.

Radu Drăgușin este cotat la 25 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

