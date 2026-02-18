GALERIE FOTO Panin junior și Hoban junior au bifat ”minute importante” la prima echipă a lui CFR Cluj!

Panin junior și Hoban junior au bifat "minute importante" la prima echipă a lui CFR Cluj!
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ardelenii au disputat un meci amical cu Minaur Baia Mare.

CFR Cluj
CFR Cluj a învins-o pe Minaur Baia Mare din Liga 3 cu scorul de 4-2 marţi, într-un meci amical desfăşurat la Baza Sportivă Napoca din Cluj-Napoca, au anunţat cele două cluburi pe Facebook.

Pentru echipa antrenată de Daniel Pancu au marcat Islam Slimani, Mohammed Kamara, Luka Zahovic şi Ciprian Deac, în timp ce golurile oaspeţilor au fost reuşite de Tincău şi Sergiu Ciocan.

CFR Cluj - Minaur Baia mare 4-2, cu mulți juniori folosiți de Daniel Pancu

Din lotul clujenilor au făcut parte şi cinci juniori ai clubului, Radu Alexandru, Răzvan Gligor, Antonio Panin, Vlad Oargă şi Bogdan Hoban, ”toți bifând minute importante în acest joc de pregătire”, după cum anunță CFR.

Juniorii Panin și Hoban sunt fiii foștilor jucători ai echipei, Cristian Panin și Ovidiu Hoban.

CFR Cluj a evoluat în formula: Vâlceanu (R. Gal, 46) - Braun, Masic (Radu, 62), Huja, V. Kun (A. Panin, 70) - Perianu, Fică (Gligor, 70), Zahovic (B. Hoban, 70) - Deac, Slimani (Oargă, 70), Kamara (Crişan, 56).

Daniel Pancu șochează! Ce a spus despre șansele lui FCSB la play-off

„Ne-am apropiat, e prima oară în campionatul ăsta, în etapa a 27-a, când CFR intră pe loc de play-off. Deci e clar că suntem la mâna noastră. Dar meciurile sunt foarte grele și disputate în continuare. Petrolul, Farul, Dinamo. Eu cred că și cu trei puncte suntem acolo, dar ca să fim siguri patru.

FCSB, dacă face trei victorii, e sută la sută în play-off, nu se poate. Termină și pe locul 5. Eu cred că echipa de pe locul 6 nu va avea mai mult de 46 de puncte, nu știu dacă ajunge cineva la 46. Toate joacă între ele, Oțelul – UTA, Botoșani – U Cluj, FCSB – U Cluj, UTA – FCSB. Nu au cum. (n.r. Despre locul 7, ocupat în prezent de FC Botoșani) Păi 42 de puncte și în trei etape Botoșaniul face șapte puncte sau câte să fie?

Acum noi trebuie să avem grijă de avantajul ăsta de două puncte (n.r. față de locul șapte). Deci noi în trei etape trebuie să facem mai multe puncte decât FC Botoșani. Și decât celelalte, pentru că vin și ele. Teoretic decât Botoșani. Eu spun că e sută la sută în play-off (n.r. Despre FCSB, dacă face nouă puncte în cele trei meciuri rămase de jucat din sezonul regulat).”, a spus Daniel Pancu, conform Fanatik.ro.

CFR Cluj se află pe loc de play-off la finalul rundei 27 din Superliga, mai exact pe poziția a cincea.

