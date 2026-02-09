Istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! S-a bătut recordul celui mai în vârstă sportiv

Odată cu intrarea în concurs, sportiva care a luat startul în concursul de snowboard Claudia Riegler (Austria) a devenit, la 52 de ani, cel mai în vârstă sportiv care a concurat vreodată la Olimpiada de iarnă. Ea ”a trecut cu trei ani de vechiul record”.

Jocurile Olimpice Milano-Cortina (2026) bat, deja, la câteva zile de când au debutat, câteva recorduri care vor rămâne în istorie și care, la prima vedere, cu greu pot fi depășite. Printre ele se numără și acela al celui mai în vârstă sportiv care a concurat vreodată la Jocurile Olimpice de iarnă.

Claudia Riegler, cel mai în vârstă sportiv de la Jocurile Olimpice de iarnă

Anterior, cea mai în vârstă sportivă care a participat la JO de iarnă a fost patinatoarea de viteză germană Claudia Pechstein, care, la vârsta de 49 de ani, a concurat la Jocurile Olimpice de iarnă 2022.

Claudia Riegler este născută la Viena, la 7 iulie 1973 și a cucerit medalia de aur la Mondialele din 2015, de la Kreischberg. A fost medaliată cu argint la Mondialele din 2011, de la La Molina, dar și medaliată cu bronz, tot la CM din 2011.

Claudia Riegler, pe traseu la 52 de ani!

Riegler, în ciuda vârstei, simte că momentan se poate ține aproape de sportivele mai tinere și pare decisă să mai concureze și la următoarele competiții. Ea este hotărâtă, în acest moment, să se retragă după Cupa Mondială din 2027, de pe terenul propriu, din Austria.

La JO 2026, a părăsit în faza optimilor de finală proba de slalom uriaș paralel.

”Încă pot ţine pasul cu fetele tinere şi pot lupta cu ele. Sunt încă aici şi pot concura alături de tinere. Ştiu că încă pot fi rapidă şi asta mă face mândră. Sunt multe lucruri posibile dacă perseverezi, dacă crezi în tine.

Anul viitor sunt Campionatele Mondiale în Austria, pe teren propriu, aşa că ar fi un final foarte frumos pentru mine”, a transmis Riegler.

