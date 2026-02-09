GALERIE FOTO Istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! S-a bătut recordul celui mai în vârstă sportiv

Istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! S-a bătut recordul celui mai în vârstă sportiv Jocurile Olimpice
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jocurile Olimpice din 2026, în Italia, la Milano-Cortina.

TAGS:
Jocurile Olimpiceiarnaistorierecordcel mai varstnicclaudia rieglerjo 2026
Din articol

Istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! S-a bătut recordul celui mai în vârstă sportiv

Jocurile Olimpice Milano-Cortina (2026) bat, deja, la câteva zile de când au debutat, câteva recorduri care vor rămâne în istorie și care, la prima vedere, cu greu pot fi depășite. Printre ele se numără și acela al celui mai în vârstă sportiv care a concurat vreodată la Jocurile Olimpice de iarnă.

Odată cu intrarea în concurs, sportiva care a luat startul în concursul de snowboard Claudia Riegler (Austria) a devenit, la 52 de ani, cel mai în vârstă sportiv care a concurat vreodată la Olimpiada de iarnă. Ea ”a trecut cu trei ani de vechiul record”.

Claudia Riegler (52 de ani) la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina

  • Imago1072262862
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Claudia Riegler, cel mai în vârstă sportiv de la Jocurile Olimpice de iarnă

Anterior, cea mai în vârstă sportivă care a participat la JO de iarnă a fost patinatoarea de viteză germană Claudia Pechstein, care, la vârsta de 49 de ani, a concurat la Jocurile Olimpice de iarnă 2022.

Claudia Riegler este născută la Viena, la 7 iulie 1973 și a cucerit medalia de aur la Mondialele din 2015, de la Kreischberg. A fost medaliată cu argint la Mondialele din 2011, de la La Molina, dar și medaliată cu bronz, tot la CM din 2011.

Claudia Riegler, pe traseu la 52 de ani!

Riegler, în ciuda vârstei, simte că momentan se poate ține aproape de sportivele mai tinere și pare decisă să mai concureze și la următoarele competiții. Ea este hotărâtă, în acest moment, să se retragă după Cupa Mondială din 2027, de pe terenul propriu, din Austria.

La JO 2026, a părăsit în faza optimilor de finală proba de slalom uriaș paralel.

”Încă pot ţine pasul cu fetele tinere şi pot lupta cu ele. Sunt încă aici şi pot concura alături de tinere. Ştiu că încă pot fi rapidă şi asta mă face mândră. Sunt multe lucruri posibile dacă perseverezi, dacă crezi în tine.

Anul viitor sunt Campionatele Mondiale în Austria, pe teren propriu, aşa că ar fi un final foarte frumos pentru mine”, a transmis Riegler.

Jocurile de Iarnă se pot vedea și pe VOYO

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
ARTICOLE PE SUBIECT
Lindsey Vonn a fost operată după accidentul de la Jocurile Olimpice de iarnă. Care e starea vedetei în vârstă de 41 de ani
Lindsey Vonn a fost operată după accidentul de la Jocurile Olimpice de iarnă. Care e starea vedetei în vârstă de 41 de ani
Panică la Jocurile Olimpice după căzătura urâtă a lui Lindsey Vonn, care a concurat accidentată!
Panică la Jocurile Olimpice după căzătura urâtă a lui Lindsey Vonn, care a concurat accidentată!
Reacția lui Răzvan Burleanu după ce Cristi Chivu a purtat torța olimpică la Milano
Reacția lui Răzvan Burleanu după ce Cristi Chivu a purtat torța olimpică la Milano
Rapid schimbă în această iarnă! Cei 5 jucători despre care Marius Șumudică și conducerea discută
Rapid schimbă în această iarnă! Cei 5 jucători despre care Marius Șumudică și conducerea discută
Istorie la Europeanul de handbal! Așa da meci! Turneul e live pe VOYO
Istorie la Europeanul de handbal! Așa da meci! Turneul e live pe VOYO
Mbappe face istorie! Ce ștachetă a mai înălțat starul francez
Mbappe face istorie! Ce ștachetă a mai înălțat starul francez
ULTIMELE STIRI
Baiaram, primele declarații după ce a pățit pe Arena Națională: „Ăștia sunt dinamoviștii...“
Baiaram, primele declarații după ce a pățit pe Arena Națională: „Ăștia sunt dinamoviștii...“
Cel mai emoționant moment de la Jocurile Olimpice de iarnă! Sportivul și-a revăzut familia după mult timp: "Parcă a trecut o viață!"
Cel mai emoționant moment de la Jocurile Olimpice de iarnă! Sportivul și-a revăzut familia după mult timp: "Parcă a trecut o viață!"
Dinamo riscă sancțiuni drastice! Ce a notat Istvan Kovacs în raport după meciul cu Universitatea Craiova
Dinamo riscă sancțiuni drastice! Ce a notat Istvan Kovacs în raport după meciul cu Universitatea Craiova
Mihai Stoica a spus totul despre jucătorul care l-a dezamăgit crunt: „Nu-mi închipuiam așa ceva!“
Mihai Stoica a spus totul despre jucătorul care l-a dezamăgit crunt: „Nu-mi închipuiam așa ceva!“
Regretul lui Kopic. Ce transfer și-ar fi dorit să facă Dinamo în această iarnă: "Trebuie să acceptăm anumite realități"
Regretul lui Kopic. Ce transfer și-ar fi dorit să facă Dinamo în această iarnă: "Trebuie să acceptăm anumite realități"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă

Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă

Pleacă de la FCSB și dă lovitura: salariu aproape dublu!

Pleacă de la FCSB și dă lovitura: salariu aproape dublu!

Revenire de senzație la FCSB!

Revenire de senzație la FCSB!

Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”

Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”

Cristiano Bergodi a rupt tăcerea după scandalul uriaș cu Andrei Cordea: ”Nu există așa ceva”

Cristiano Bergodi a rupt tăcerea după scandalul uriaș cu Andrei Cordea: ”Nu există așa ceva”

Surpriză majoră! FCSB îi pune contractul pe masă: "Am vorbit și cu Gigi"

Surpriză majoră! FCSB îi pune contractul pe masă: "Am vorbit și cu Gigi"



Recomandarile redactiei
Baiaram, primele declarații după ce a pățit pe Arena Națională: „Ăștia sunt dinamoviștii...“
Baiaram, primele declarații după ce a pățit pe Arena Națională: „Ăștia sunt dinamoviștii...“
Dinamo riscă sancțiuni drastice! Ce a notat Istvan Kovacs în raport după meciul cu Universitatea Craiova
Dinamo riscă sancțiuni drastice! Ce a notat Istvan Kovacs în raport după meciul cu Universitatea Craiova
Mihai Stoica a spus totul despre jucătorul care l-a dezamăgit crunt: „Nu-mi închipuiam așa ceva!“
Mihai Stoica a spus totul despre jucătorul care l-a dezamăgit crunt: „Nu-mi închipuiam așa ceva!“
Cel mai emoționant moment de la Jocurile Olimpice de iarnă! Sportivul și-a revăzut familia după mult timp: "Parcă a trecut o viață!"
Cel mai emoționant moment de la Jocurile Olimpice de iarnă! Sportivul și-a revăzut familia după mult timp: "Parcă a trecut o viață!"
Regretul lui Kopic. Ce transfer și-ar fi dorit să facă Dinamo în această iarnă: "Trebuie să acceptăm anumite realități"
Regretul lui Kopic. Ce transfer și-ar fi dorit să facă Dinamo în această iarnă: "Trebuie să acceptăm anumite realități"
Alte subiecte de interes
Un fost vicepreședinte moldovean, mesaj către Ion Țiriac: "Poate premiază și medaliații din R. Moldova. Nu suntem o țară?"
Un fost vicepreședinte moldovean, mesaj către Ion Țiriac: "Poate premiază și medaliații din R. Moldova. Nu suntem o țară?"
Statuia unei campioane olimpice de la Paris, dărâmată! ”Odioasă”
Statuia unei campioane olimpice de la Paris, dărâmată! ”Odioasă” 
Lindsey Vonn a fost operată după accidentul de la Jocurile Olimpice de iarnă. Care e starea vedetei în vârstă de 41 de ani
Lindsey Vonn a fost operată după accidentul de la Jocurile Olimpice de iarnă. Care e starea vedetei în vârstă de 41 de ani
Rapid schimbă în această iarnă! Cei 5 jucători despre care Marius Șumudică și conducerea discută
Rapid schimbă în această iarnă! Cei 5 jucători despre care Marius Șumudică și conducerea discută
Istorie la Europeanul de handbal! Așa da meci! Turneul e live pe VOYO
Istorie la Europeanul de handbal! Așa da meci! Turneul e live pe VOYO
Mbappe face istorie! Ce ștachetă a mai înălțat starul francez
Mbappe face istorie! Ce ștachetă a mai înălțat starul francez
CITESTE SI
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

stirileprotv Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

stirileprotv Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

stirileprotv Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!