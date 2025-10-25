Venită după 7 victorii consecutive, Inter s-a văzut condusă din minutul 33, după ce Kevin De Bruyne a transformat un penalty. Lovitura de la 11 metri a fost acordată eronat, potrivit specialistului în arbitraj Luca Marelli, de la DAZN.

Reacția presei din Italia după ce Inter a pierdut contra lui Napoli + nota lui Chivu



Napoli a făcut 2-0 în minutul 54, însă Inter a redus rapid din handicap, după ce Hakan Calhanoglu a transformat un penalty. Gazdele au mai marcat o dată ulterior și au stabilit scorul final prin Frank Anguissa, în minutul 66.



"Inter a fost condusă pe nedrept la pauză și a avut o reacție de echipă mare cu orgoliu rănit. Totuși, în repriza secundă, Napoli a demonstrat că merită victoria și a readus la suprafață problemele de echilibru ale lui Inter din acest start de sezon, care au fost băgate sub preș după cele șapte victorii consecutive. Nici schimbările nu au rezolvat problemele", au scris jurnaliștii de la Tuttomercatoweb, care l-au notat pe Cristi Chivu cu 5,5 după partida de pe Stadio Diego Armando Maradona.



De partea cealaltă, Antonio Conte a fost notat cu 7 și a cules laude: "Construiește un Napoli cu două fețe, din toate punctele de vedere. Ce am văzut azi, inclusiv ca atitudine, este total diferit față de ce am văzut în Champions League contra lui PSV. Indiferent că azi a jucat în 4-1-4-1 sau în 4-3-3, după accidentarea lui De Bruyne, Napoli și-a păstrat principiile de joc".

Pentru Inter este a treia înfrângere din acest sezon de Serie A, după opt etape. Trupa lui Chivu se află momentan pe locul 4, cu 15 puncte, trei sub noul lider Napoli.

