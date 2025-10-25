Brazilianul Hernanes, fost jucător la Inter, a analizat la microfonul DAZN prestația sub așteptări a formației lui Chivu. Fostul mijlocaș crede că victoria clară a lui Napoli a venit pe fondul unei căderi mentale logice a oaspeților, după o serie lungă de succese.



"Nu am văzut intensitatea obișnuită"



"Am văzut o abordare diferită de stilul obișnuit al lui Inter. Nu am văzut intensitatea obișnuită", a punctat Hernanes. Fostul mijlocaș a oferit imediat și o justificare pentru lipsa de "curaj" a echipei lui Chivu: "De asemenea, poți înțelege de ce. Inter venea după atâtea victorii și, pentru a continua așa, trebuie să fii foarte puternic mental".



Hernanes a sugerat că Interul a încercat mai mult să câștige "cu frumusețe", dar a avertizat: "În aceste meciuri (cu adversarele directe la titlu), nu poți merge pe stadionul Maradona și să joci sub nivelul posibilităților în ceea ce privește determinarea și tăria".



Meciul de la Napoli a fost unul electric. Gazdele au deschis scorul dintr-un penalty controversat, fază în urma căreia s-au accidentat Mkhitaryan și De Bruyne. Victoria echipei lui Conte a fost securizată de golurile lui McTominay (2-0 și 3-1).



Chiar și când a vorbit despre lovitura de la 11 metri, Hernanes le-a luat partea celor de la Inter: "Pentru mine nu este penalty, dar nu este adevărat că Di Lorenzo l-a căutat. Este normal ca, cu o minge pe jumătate deschisă, să faci o mișcare pentru a încerca să o acoperi".

