Bouhoudane și Khaderi sunt colegi de club cu Dennis Man

Federation Royale Marocaine de Football a anunțat că a reușit naturalizarea a încă șapte jucători născuți în Europa, ei putând evolua pentru naționalele sale de la 1 martie 2026. Aceștia sunt Sami Bouhoudane (18 ani / PSV Eindhoven U21 / născut în Olanda, la Bergen op Zoom / atacant central), Benjamin Khaderi (19 ani / PSV Eindhoven U21 / născut în Olanda, la Ede / mijlocaș central), Oualid Agougil (20 de ani / FC Utrecht U21 / născut în Olanda, la Breda / mijlocaș central), Ayoub Ouarghi (18 ani / Feyenoord U21 / născut în Olanda, la Amsterdam / mijlocaș ofensiv), Rayane Bounida (20 de ani / Ajax Amsterdam / născut în Belgia, la Vilvoorde / mijlocaș ofensiv), Saif Eddien Lazar (19 ani / Jong Genk / născut în Belgia, la Sint-Truiden / extremă stânga) și Lucas Jean Issa Laye Diop (29 de ani / Fulham / născut în Franța, la Toulouse / fundaș central).

Jumătate din lotul extins al Marocului provine din Europa

Progresul naționalei marocane din ultimul deceniu este inextricabil legat de cooptarea unui număr mare de jucători născuți și formați în Europa. Selecționerul Mohamed Ouahbi este născut în Belgia și a antrenat în această țară timp de aproape 20 de ani, înainte să aibă primul contract în Maroc.

De asemenea, numeroși fotbaliști provin din Spania (Achraf Hakimi, Chadi Riad, Ismael Saibari, Brahim Diaz, Munir Mohamedi, Omar El Hilali, Ilias Akhomach, Maroan Sannadi), Olanda (Noussair Mazraoui, Souffian El Karouani, Anass Salah-Eddine, Sofyan Amrabat, Aschraf El Mahdioui, Oussama El Azzouzi, Tarik Tissoudali), Belgia (Ismael Baouf, Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khannouss, Rayane Bounida, Chemsdine Talbi, Sabir Bougrine, Mounir Chouiar), Canada (Yassine Bounou), Norvegia (Osame Sahraoui) sau Franța (Redouane Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Gessime Yassine, Amine Adli, Amir Richardson, Eliesse Ben Seghir, Sofiane Diop).

Maroc are o populație de aproximativ 37.5 milioane de locuitori, dar și o diaspora de aproape 4 milioane de persoane, cel mai mari comunități fiind în Franța, Spania, Israel, Belgia, Italia, Olanda și Germania.