Federația din Senegal a decis să conteste la Curtea de Arbitraj pentru Sport din Elveția decizia prin care trofeul a fost acordat naționalei din Maroc.

Inițial, Senegal câștigase finala disputată chiar pe terenul gazdei, cu scorul de 1-0, după prelungiri.

Meciul a fost însă marcat de un moment controversat pe final, când arbitrul a acordat un penalty pentru Maroc. În semn de protest, jucătorii senegalezi au părăsit terenul pentru aproximativ 15 minute.

Fotbaliștii au revenit ulterior, Maroc a ratat lovitura de pedeapsă, iar Senegal a marcat golul decisiv în prelungiri.

Senegal a mers la TAS și dă în judecată Marocul după scandalul din Cupa Africii!

La două luni de la finală, CAF a analizat cazul în urma unei plângeri depuse de Maroc. Forul continental a invocat regulamentul competiției și a stabilit că ieșirea echipei Senegalului de pe teren reprezintă abandon de joc.

În consecință, finala a fost omologată cu scorul de 3-0 pentru Maroc, țară care a fost declarată oficial campioană.

Federația senegaleză a decis să ducă disputa la cel mai înalt for juridic din sport. Apelul a fost înregistrat oficial la TAS pe 25 martie 2026, iar Senegal solicită anularea deciziei CAF și recunoașterea victoriei obținute pe teren.