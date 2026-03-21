Format la Real Madrid, mijlocaşul (18 ani) a debutat în prima echipă pe 17 februarie. De atunci, tânărul a avut o evoluţie ascendentă, ajungând să fie titular în optimile de finală ale Ligii Campionilor împotriva echipei Manchester City. Deşi are cetăţenie marocană, Pitarch îşi va continua cariera sub culorile Spaniei.

Selecţionerul echipei „La Roja”, Luis de la Fuente, a lămurit lucrurile vineri. „Vestea foarte bună este că Thiago doreşte să joace pentru Spania”, a declarat antrenorul referindu-se la Pitarch. „Ne bucurăm foarte mult.”

Pentru concentrarea din luna martie, el a fost convocat la echipa U19, chiar dacă a jucat deja pentru echipa de tineret a Spaniei în trecut.

„Respectăm pe deplin pe oricine decide altfel şi preferă să joace pentru o altă ţară, şi îi urăm tot ce e mai bun, dar sunt foarte fericit că Thiago a ales să poarte tricoul nostru”, a mai adăugat Luis de la Fuente.

Cu toate acestea, Thiago Pitarch va avea în continuare posibilitatea de a-şi schimba naţionalitatea sportivă în viitor. Din punct de vedere istoric, un jucător poate reprezenta o altă ţară dacă nu a purtat niciodată tricoul echipei naţionale în cadrul unui meci dintr-o competiţie oficială. Din 2021, FIFA şi-a relaxat regulamentul, permiţând şi alte situaţii.

Deşi a jucat pentru Spania la juniori şi a fost chiar convocat la naţionala mare în 2021, Brahim Diaz a ales, de exemplu, să joace pentru Maroc în 2024. Atacantul de la Real Madrid, coechipierul lui Pitarch, este acum campion al Africii.

Marţi seara, comisia de apel a Confederaţiei Africane de Fotbal a retras titlul Senegalului la CAN 2025, atribuind titlul pe cale administrativă Marocului.

