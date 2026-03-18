Cinci exemple de istorie alternativă în fotbalul modern

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dacă Maroc a câștigat Cupa Africii pe Națiuni 2026, atunci orice, și nu într-un sens bun, e posibil.

TAGS:
MarocsenegalCupa Africii pe NatiuniIanis HagiMiddlesbroughAdrian MutuRomania
Din articol

Scriam, după tumultuoasa desfășurare a finalei Cupei Africii 2026, Maroc - Senegal, că lașitatea arbitrului Jean-Jacques Ndala Ngambo, din Republica Democrată Congo, a condus direct la năruirea unor vise.

Ismaila Sarr, cu gol valabil înscris - în opinia mea -, dar anulat, și-a văzut visul copilăriei ruinat de o corupție mascată în prudență, iar Brahim Diaz s-a văzut nevoit - în cel mai probabil caz în care speculațiile au avut mai mult decât un sâmbure de adevăr - să rateze penalty-ul acordat Marocului, printr-o scăriță eșuată planificat.

Fotbalul african și o reputație cinstită, antonime

Meciul a continuat de la o egalitate discutabil-corectă în prelungiri, iar Senegal a câștigat pe teren. Degeaba.

Două luni mai târziu, vedem sfâșiat și ars în foc inclusiv visul deja realizat al senegalezului Pape Gueye, care a înscris un gol spectaculos, a adus trofeul Cupei Africii în Senegal, însă totul va fi fost în van, conform cărților de istorie, dacă TAS nu va interveni.

După finala Cupei Africii, menționam că fotbalul african nu a câștigat nimic, ci doar a reușit să nu piardă tot.

Ei bine, două luni mai târziu, a reușit să nu reușească nici atât. Ani și ani de progrese, care l-au credibilizat, toată reputația, spulberate.

Pentru africani poate că nu e o surpriză atât de mare cât e pentru noi, europenii, dar Ismaila Sarr, Brahim Diaz și, acum, nu doar Papa Gueye, ci și o națională întreagă a Senegalului plus întreaga comunitate de suporteri devin pățiții unui joc prea mare pentru a putea fi eliberat de sfori.

Finala Cupei Africii pe Națiuni, Maroc - Senegal

  • Senegal maroc 23
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ne reimaginăm cinci momente de istorie alternativă în fotbalul modern

Dacă nimic nu mai contează, în termeni de corectitudine, dacă inclusiv în fotbal se acționează politic într-un hal de hoț nocturn, care împunge rana cu puroi doar după ce acesta s-a extins suficient de mult încât să provoace septicemie, vorbim despre o moarte a principiilor și a valorilor, și nu despre fotbal.

De dragul morții, căci nu doar oamenii și statele mor, ci și vise ori fire ale istoriei, revedem cinci momente cruciale ale fotbalului modern și le reconturăm, ca și cum nu am mai ține cont de nimic. La fel cum au făcut-o mai marii fotbalului african.

  • Urs Meier oprește Danemarca - România după 4 minute de prelungire

În ciuda penalty-ului acordat fără temei, Danemarca nu reușește să înscrie al doilea gol, prin Laursen. Urs Meier oprește meciul după cele patru minute suplimentare indicate și nu prelungește inutil partida.

Reușitele semnate de Mutu și Pancu devin suficiente. România se califică la Europeanul din 2004. O calificare în plus pentru Anghel Iordănescu.

  • Roș-albaștrii pierd cu 3-2 la Middlesbrough

Desprinși la 2-0 și 3-0 la general, bucureștenii se relaxează, dar englezii nu reușesc reeditarea minunii cu Basel.

Golul patru întârzie să vină, după ce echipa antrenată de Cosmin Olăroiu ripostează, urcă linia defensivă și își creează o ultimă serie de ocazii în joc, în ultimele minute.

Atacantul Massimo Maccarone se înalță peste toți fundașii echipei din România, dar italianul trimite în bară. Scorul rămâne 3-2, iar Dică, Goian & co. merg la Eindhoven pentru finala Cupei UEFA cu FC Sevilla.

  • Adrian Mutu înscrie și al doilea gol împotriva Italiei

Penalty-ul obținut de Daniel Niculae ajunge transformat de Adrian Mutu, care face „dubla” în poarta lui Gianluigi Buffon. Mutu nu lovește cu șiretul, ci alege o scăriță, iar Buffon, sărit în stânga, nu poate decât să culeagă, resemnat, mingea din plasă.

România învinge Italia, scor 2-1, și reușește calificarea în sferturile EURO 2008, din „Grupa Morții”, cu Olanda, Italia și Franța, ultimele două, combatantele finalei Cupei Mondiale din 2006.

Sfert de finală EURO 2008, România - Spania.

  • Tom Henning Øvrebø se îndură măcar la unul din cele patru penalty-uri care îi puteau fi acordate lui Chelsea, în returul de semifinală de Ligă a Campionilor, în 2009

Imaginile cu Michael Ballack înconjurându-l pe Tom Henning Øvrebø și abținându-se cu mare dificultate să nu îl lovească nu există în acest curs al istoriei.

Oficialul norvegian închide ochii la primele trei penalty-uri cerute de Chelsea, dar nu mai face același lucru la a patra fază de acest tip.

Chelsea se desprinde la 2-0, în returul cu Barcelona, iar Andres Iniesta, chiar dacă ar marca de la marginea careului, în vinclul porții lui Petr Cech, impactul său devine irelevant.

Golul lui Messi, cu capul, urmat de scoaterea ghetei din picior, în finala de la Roma, nu mai are loc.

  • România - Olanda, optimi EURO 2024: Dumfries ia roșu la cotul „administrat” lui Ianis Hagi

Startul bun de meci al tricolorilor se concretizează. Dumfries ia un cartonaș roșu controversat, în opinia olandezilor, după ce fundașul Interului îl lovește cu cotul pe Ianis Hagi.

România continuă să preseze, motivată de elanul omului în plus, iar, înainte de pauză, deschidem scorul. Conducem Olanda la pauză, în optimile EURO 2024.

Istoria poate arăta oricum vrem noi. E și adevărat. E și fals.

Anumite limite nu trebuie depășite.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!