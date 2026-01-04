OFICIAL Lotul cu care Oțelul Galați atacă play-off-ul! Ce noutăți la echipă va avea Laszlo Balint

Lotul cu care Oțelul Galați atacă play-off-ul! Ce noutăți la echipă va avea Laszlo Balint Superliga
Trupa gălățeană a încheiat anul pe locul 6 în Superligă, ultima poziție de play-off.

Lotul de jucători al SC Oțelul Galați s-a reunit astăzi, sub comanda tehnicianului Laszlo Balint, la antrenamentul programat pe terenul 2 al stadionului Oțelul fiind prezenți și mulți suporteri roș-alb-albaștri, informează gruparea de pe locul 6 din Superligă pe site-ul oficial.

La prima ședință de pregătire, staff-ul tehnic a avut la dispoziție 23 jucători din lotul cu care a încheiat anul precedent, urmând a fi testați și câțiva jucători în săptămâna următoare. 

Au lipsit motivat Ne Lopes, Kazu și Andrezinho, aceștia urmând a se alătura lotului luni, 5 ianuarie.

Amical cu Unirea Slobozia, apoi primul meci oficial cu CFR Cluj

Oțelarii se vor pregăti în această perioadă local, la stadionul Oțelul, iar la finalul săptămânii următoare, sâmbătă, 10 ianuarie, vor susține un meci de verificare pe terenul formației Unirea Slobozia.

Primul joc oficial al anului este programat duminică, 18 ianuarie, atunci când elevii lui Laszlo Balint se vor deplasa la Cluj-Napoca pentru duelul cu CFR din etapa 22 a Superligii.

Lotul Oțelului

Portari:

Gabriel Ursu, Iustin Popescu, Cosmin Dur-Bozoancă

Fundași:

Milen Zhelev, Andrei Rus, Paul Iacob, Diego Zivulic, Emilian Neicu, Conrado Buchanelli Holz

Mijlocași:

Joao Lameira, Andrei Ciobanu, Joao Paulo, Pedro Nuno, Cristian Chira, Denis Bordun, Radu Postelnicu, Matei Frunză, Ștefan Bană, Daniel Sandu

Atacanți:

Paulinho, Patrick Fernandes, Cristian Neicu

Info, foto și video: Oțelul Galați

