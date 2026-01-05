Revenit în circuit după o pauză de opt luni, Șumudică a avut parte de o primire fastuoasă la sosirea în Arabia Saudită, fiind întâmpinat cu flori de oficialii clubului. Pentru antrenorul român, aceasta este a treia aventură în „Liga Stelelor”, un campionat pe care îl cunoaște foarte bine din mandatele precedente de la Al Shabab și Al Raed.



Imediat după parafarea actelor, Șumudică a ținut să le răspundă contestatarilor și a pus accent pe anvergura uriașă a campionatului saudit, unde se va duela din nou cu nume grele precum Cristiano Ronaldo.



„V-am spus mereu că am oferte interesante, mult peste nivelul Superligii, iar Șumudică se ține de cuvânt întotdeauna. Să ajungi să antrenezi aici e greu, dar mai ales onorant. Nu are rost să discutăm despre un campionat unde, pe lângă marea vedetă Cristiano Ronaldo, mai sunt zeci de superstaruri. Ne-ar lua ore în șir numai să-i punem pe hârtie. Este ceva fantastic să joci împotriva acestor fotbaliști de zeci de milioane de euro, darămite să-i mai și antrenezi”, a transmis noul tehnician al saudiților, potrivit Fanatik.



Misiune de foc pentru salvarea de la retrogradare



Șumudică nu are timp de pierdut. A preluat echipa într-un moment critic, Al Okhdood fiind pe locul 17 din 18, cu doar 5 puncte strânse în primele 12 etape. Distanța până la locurile sigure este însă recuperabilă, Al Shabab și Damac fiind la doar câteva puncte distanță.



Antrenorul a explicat detaliile contractului și a garantat că experiența sa poate produce „imposibilul” în lupta pentru evitarea retrogradării.



„Le mulțumesc celor de la Al Okhdood pentru încredere. Mi-am propus să vorbesc foarte puțin și să las faptele să vorbească pe teren. La final vom trage linie și vom vedea ce a făcut Șumudică într-unul dintre cele mai tari campionate din ultimii ani. Am semnat pe șase luni, cu opțiune de încă un an dacă reușesc să salvez echipa de la retrogradare. Știu că este o provocare, dar am venit aici pentru că am încredere în mine și mai ales în staff-ul meu. Nu ar fi pentru prima dată când reușim lucruri pe care alții le consideră imposibile. Împreună cu jucătorii și cu fanii, care sunt absolut fantastici, putem face lucruri importante aici”, a mai spus Șumudică, citat de sursa menționată.



Debutul lui Marius Șumudică se anunță infernal. Primul meci pe banca noii sale echipe va avea loc pe 10 ianuarie, chiar pe teren propriu, împotriva colosului Al Ahli, formație plină cu vedete cu experiență în Premier League și La Liga, precum Riyad Mahrez, Franck Kessie sau Ivan Toney.

