Antrenorul de 44 de ani a ajuns la un acord cu Al-Najma, formație din prima ligă a Arabiei Saudite, iar prezentarea oficială este așteptată în următoarele zile, informează iamsport.ro.



Gata, Mirel Rădoi semnează!



Sursa citată anterior anunță că discuțiile dintre cele două părți sunt finalizate, iar clubul saudit mai are de rezolvat doar detaliile legate de rezilierea contractului cu actualul antrenor. Al-Najma ocupă ultimul loc în clasament, cu doar două puncte după 12 etape, iar obiectivul clar al lui Rădoi va fi salvarea de la retrogradare.



Mutarea îl aduce pe Mirel Rădoi din nou în Golf, unde are deja experiență. El le-a mai antrenat pe Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira, iar reputația sa în zonă a rămas una solidă. Interesant este că Al-Najma a negociat inițial cu Marius Șumudică, însă acesta a refuzat oferta și a ales Al-Okhdood.



Astfel, cei doi antrenori români se vor duela direct pentru evitarea retrogradării. Al-Okhdood, echipa lui Șumudică, are cinci puncte și un meci mai puțin disputat, fiind vecină de clasament cu Al-Najma.

