Plecat cu scandal de la Dinamo după doar patru meciuri, fundașul este căpitan acum la echipa lui N’Golo Kante și la un pas de promovare

Plecat cu scandal de la Dinamo după doar patru meciuri, fundașul este căpitan acum la echipa lui N’Golo Kante și la un pas de promovare Fotbal extern
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fundașul era adus de Mircea Rednic acum mai bine de opt ani.

TAGS:
Teddy MezagueRoyal Excelsior VirtonN'Golo KanteDinamoMircea Rednic
Din articol

Teddy Mezague, fundaș central francez de origine cameruneză, a plecat de la Dinamo după doar patru meciuri în 2018, într-un scandal legat de rezilierea contractului. 

Mezague a acuzat conducerea clubului că i-a falsificat semnătura pe actul de reziliere, pentru a evita plata despăgubirilor financiare. 

De atunci, și-a continuat cariera în străinătate și a acumulat experiență în Franța, Belgia, Anglia, Israel, Bulgaria, Turcia și Armenia.

Mezague este căpitan la echipa lui N’Golo Kante și la un pas de promovare

În prezent, la 35 de ani, Mezague joacă la Royal Excelsior Virton din Belgia, unde este căpitan. În acest sezon, fundașul a strâns 14 meciuri și a înscris un gol.

Virton evoluează în liga a treia belgiană (National Division 1) și ocupă locul 2, cu 44 de puncte după 21 de etape, la doar două puncte de liderul Tubize-Braine, fiind astfel foarte aproape de promovarea în liga a doua. Ultimul meci al sezonului regulat va avea loc pe 15 februarie, împotriva celor de la Charleroi B.

Mezague are o carieră nomadă, cu experiență în mai multe campionate europene. A început la Montpellier și a trecut pe la Royal Excel Mouscron, Leyton Orient, Dinamo București, Hapoel Ra’anana, Beroe Stara Zagora, Eyüpspor și Ararat Yerevan.

Royal Excelsior Virton este condus de N’Golo Kante

Royal Excelsior Virton, fondat în 1922 și situat în provincia Luxembourg din sudul Belgiei, este condus din 2023 de N’Golo Kante, francezul proaspăt transferat la Fenerbahce.

Fostul internațional urmărește stabilizarea clubului, consolidarea staff-ului și dezvoltarea academiei de tineri, având ca obiectiv promovarea echipei în ligile superioare belgiene, scrie site-ul oficial al formației.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
ARTICOLE PE SUBIECT
Daniele De Rossi a „turbat” după Genoa - Napoli 2-3: „Nu mai știu în ce sport antrenez”
Daniele De Rossi a „turbat” după Genoa - Napoli 2-3: „Nu mai știu în ce sport antrenez”
Pancu revine cu acuzații grave după CFR - U Cluj: "Bergodi i-a zis lui Cordea că îl omoară. Eu puteam să-l dau în judecată"
Pancu revine cu acuzații grave după CFR - U Cluj: "Bergodi i-a zis lui Cordea că îl omoară. Eu puteam să-l dau în judecată"
Se pregătește oferta pentru FCSB! Campioana României așteaptă propunerea de împrumut
Se pregătește oferta pentru FCSB! Campioana României așteaptă propunerea de împrumut
ULTIMELE STIRI
A venit nota de plată! CFR Cluj, amendă usturătoare după scandalul din derby-ul cu U Cluj
A venit nota de plată! CFR Cluj, amendă usturătoare după scandalul din derby-ul cu U Cluj
CFR Cluj, comunicat acid: "Respect profesionistului Bergodi, nu membrului de galerie / Așteptam scuze"
CFR Cluj, comunicat acid: "Respect profesionistului Bergodi, nu membrului de galerie / Așteptam scuze"
Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man
Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man
Bergodi sau Bergodescu? Când e normal să sari la gâtul unui jucător?
Bergodi sau Bergodescu? Când e normal să sari la gâtul unui jucător?
Becali s-a decis în privința lui Bîrligea după ce a spus că Thiam e mai bun! Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Oțelul
Becali s-a decis în privința lui Bîrligea după ce a spus că Thiam e mai bun! Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Oțelul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi

Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi

Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”

Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”

Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul”

Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul”



Recomandarile redactiei
CFR Cluj, comunicat acid: "Respect profesionistului Bergodi, nu membrului de galerie / Așteptam scuze"
CFR Cluj, comunicat acid: "Respect profesionistului Bergodi, nu membrului de galerie / Așteptam scuze"
A venit nota de plată! CFR Cluj, amendă usturătoare după scandalul din derby-ul cu U Cluj
A venit nota de plată! CFR Cluj, amendă usturătoare după scandalul din derby-ul cu U Cluj
Fața la joc! - fotbal "la cald" cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, de la 16:00, la PRO TV și VOYO
Fața la joc! - fotbal "la cald" cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, de la 16:00, la PRO TV și VOYO
Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man
Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man
Bergodi sau Bergodescu? Când e normal să sari la gâtul unui jucător?
Bergodi sau Bergodescu? Când e normal să sari la gâtul unui jucător?
Alte subiecte de interes
Dinamo mai primește o lovitură! După ce au pierdut procesul cu Șerdean, „câinii” au fost „încolțiți” și de un fost jucător
Dinamo mai primește o lovitură! După ce au pierdut procesul cu Șerdean, „câinii” au fost „încolțiți” și de un fost jucător
"E incredibil ce se intampla in Romania, Dinamo mi-a falsificat semnatura! Merg la FIFA!" Teddy Mezague, dezvaluiri incredibile
"E incredibil ce se intampla in Romania, Dinamo mi-a falsificat semnatura! Merg la FIFA!" Teddy Mezague, dezvaluiri incredibile
Primul transfer al verii la Dinamo! Atacant cu meciuri în naționalele Franței și Madagascarului
Primul transfer al verii la Dinamo! Atacant cu meciuri în naționalele Franței și Madagascarului
Câștigătorul Eurovision Belgia este fotbalist! Ce spune Cezar Grăjdan, românul care l-a ținut rezervă la clubul lui Vincent Kompany
Câștigătorul Eurovision Belgia este fotbalist! Ce spune Cezar Grăjdan, românul care l-a ținut rezervă la clubul lui Vincent Kompany
N'Golo Kante se întoarce în Europa! Ce club a pus ochii pe francez
N'Golo Kante se întoarce în Europa! Ce club a pus ochii pe francez
Harap-Alb! Laurent Blanc a fost numit antrenor în Arabia Saudită, unde va pregăti o colecție de vedete
Harap-Alb! Laurent Blanc a fost numit antrenor în Arabia Saudită, unde va pregăti o colecție de vedete
CITESTE SI
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

stirileprotv Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. A primit 8 ani de închisoare și ar putea plăti o despăgubire uriașă

stirileprotv O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. A primit 8 ani de închisoare și ar putea plăti o despăgubire uriașă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!