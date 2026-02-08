Plecat cu scandal de la Dinamo după doar patru meciuri, fundașul este căpitan acum la echipa lui N’Golo Kante și la un pas de promovare

Teddy Mezague, fundaș central francez de origine cameruneză, a plecat de la Dinamo după doar patru meciuri în 2018, într-un scandal legat de rezilierea contractului. Mezague a acuzat conducerea clubului că i-a falsificat semnătura pe actul de reziliere, pentru a evita plata despăgubirilor financiare. De atunci, și-a continuat cariera în străinătate și a acumulat experiență în Franța, Belgia, Anglia, Israel, Bulgaria, Turcia și Armenia.

Mezague este căpitan la echipa lui N’Golo Kante și la un pas de promovare În prezent, la 35 de ani, Mezague joacă la Royal Excelsior Virton din Belgia, unde este căpitan. În acest sezon, fundașul a strâns 14 meciuri și a înscris un gol. Virton evoluează în liga a treia belgiană (National Division 1) și ocupă locul 2, cu 44 de puncte după 21 de etape, la doar două puncte de liderul Tubize-Braine, fiind astfel foarte aproape de promovarea în liga a doua. Ultimul meci al sezonului regulat va avea loc pe 15 februarie, împotriva celor de la Charleroi B.

Mezague are o carieră nomadă, cu experiență în mai multe campionate europene. A început la Montpellier și a trecut pe la Royal Excel Mouscron, Leyton Orient, Dinamo București, Hapoel Ra’anana, Beroe Stara Zagora, Eyüpspor și Ararat Yerevan. Royal Excelsior Virton este condus de N’Golo Kante Royal Excelsior Virton, fondat în 1922 și situat în provincia Luxembourg din sudul Belgiei, este condus din 2023 de N’Golo Kante, francezul proaspăt transferat la Fenerbahce. Fostul internațional urmărește stabilizarea clubului, consolidarea staff-ului și dezvoltarea academiei de tineri, având ca obiectiv promovarea echipei în ligile superioare belgiene, scrie site-ul oficial al formației.