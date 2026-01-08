Concret, fotbalistul de 23 de ani, considerat la un moment dat cel mai promițător fotbalist din România, ar fi fost dorit de Marius Șumudică la Al-Okhdood, echipa pe care a preluat-o recent.

Marius Șumudică: ”Nu facem niciun transfer din România!”

Șumudică va avea o misiune dificilă în Arabia Saudită, iar obiectivul său este salvarea de la retrogradare. Antrenorul a recunoscut că Al-Okhdood are nevoie de întăriri și chiar a vorbit cu cei din conducerea clubului pentru a face trei transferuri în această iarnă.

Cu toate acestea, Șumudică susține însă că nu are de gând să transfere niciun jucător din România, astfel că Octavian Popescu rămâne cel puțin pentru moment la FCSB.

”Vom face trei transferuri la echipă. Avem câțiva jucători interesanți din Europa pe care vrem să-i aducem. Nu facem însă niciun transfer din România, nu e niciun jucător român pe listă”, a spus Șumudică, conform Fanatik.

850.000 de euro este cota de piață a lui Octavian Popescu, potrivit Transfermarkt.

Gigi Becali era convins că Marius Șumudică îl poate revitaliza pe Octavian Popescu

Într-un intervenție pentru PRO TV și Sport.ro, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a mărturisit că, în opinia sa, Marius Șumudică este antrenorul care îl poate revitaliza pe Octavian Popescu, fotbalistul aflat într-o formă slabă în ultimele sezoane.

”Să vedem ce fac ei, să se decidă. (n.r. - cu domnul Șumudică ați apucat să vorbiți?) Da, da. A zis că el pe mulți i-a revitalizat și-l face și pe ăsta. Eu cred că dacă e acolo, îl cumpără echipele mari.

Eu așa cred. (n.r. - Cât credeți că puteți să luați pe el?) Zece milioane!”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

