Marcel Răducanu este invitatul special al clubului german pentru turneul Superbet International Cup, la care participă FC Rapid 1923, Borussia Dortmund și Fiorentina.

"Nici nu îmi vine să cred că sunt aici cu Borussia Dortmund. Am fost sunat și întrebat dacă am timp și plăcerea de a veni alături de echipă la București. Am acceptat, pentru că este ceva deosebit, să vin în România cu clubul unde am jucat atâția ani în Germania. Am acceptat cu cea mai mare plăcere, mai ales că mi s-a dat șansa să vin din nou la București. Am fost acum trei săptămâni, când am lansat cartea. După ce va pleca echipa, eu voi mai rămâne un pic în România, mai rămân încă o zi și mai fac niște antrenamente duminică. Dacă vin în țară, măcar să stau trei-patru zile. Ei sunt echipă profesionistă, au alt program, eu vreau să stau mai mult acasă. Mai fac niște antrenamnete demonstrative, îmi mai văd colegii, prietenii.

Ei nu au văzut săracii prea mult din oraș, pentru că am avut un drum greu de la aeroport la stadion, cred că am făcut o oră și jumătate pe drum. Am ajuns, au luat masa de prânz, s-au culcat puțin, acum au antrenamentul, nu au văzut prea mult. Câțiva au încercat să meargă prin oraș, le-am explicat ce pot să vadă. Probabil vor ieși mai mulți în această seară, ca să viziteze un pic Bucureștiul.

E păcat că mai vedem astfel de echipe puternice la București doar în meciuri amicale. Îi felicit pe cei care au avut ideea turneului, ar trebui să se întâmple mai des, că să nu pierdem contactul cu cluburile mari ale Europei. Eu sper să vedem meciuri cu aceste echipe și în cupele europene, dar depinde doar de echipele noastre. Trebuie să înceapă să joace un fotbal modern, cum se joacă la nivel internațional. Sper să se întâmple ceva aici, să vedem echipe d-ale noastre cu rezultate bune în cupele europene, să vedem și naționala la Campionatul Mondial sau European. Dar cred că va mai dura ceva până va ajunge un fotbalist român la Dortmund. Eu m-aș bucura mult nu să vină neapărat la Borussia, ci să se transfere în Bundesliga și să joace acolo", a declarat Marcel Răducanu.

Marcel Răducanu (68 de ani) a evoluat ca mijlocaș ofensiv la Steaua București (1972-1981 / 2 x titluri în Divizia A, 2 x Cupa României, 1 x Cupa Balcanică, 1 x trofeul pentru fotbalistul român al anului), Borussia Dortmund (1982-1988) și FC Zurich (1988-1990). El are 21 de selecții și 3 goluri pentru echipa națională a României, între 1976 și 1981, iar ca tehnician a pregătit-o pe Turkgucu Munchen (1992-1993). Este considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști din istoria României și unul dintre cei mai spectaculoși jucători care au îmbrăcat tricoul lui Dortmund. Acum deține o școală de fotbal în orașul din landul Renania de Nord-Westfalia, unde lucrează individualizat pentru dezvoltarea tehnicii fotbaliștice cu juniori de la cluburile din zonă.

Foto - Gabriel Chirea