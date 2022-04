De două ori campion în primul eșalon fotbalistic din România și de două ori câștigător al Cupei României, alături de Steaua București, Marcel Răducanu a dezvăluit la Pro Arena una dintre întâlnirile pe care le-a avut cu primul număr 1 ATP, Ilie Năstase.

Fostul fotbalist al Borussiei Dortmund a povestit cum a ajuns să mănânce spaghete gătite tocmai de însuși Ilie „Nasty” Năstase, în timp ce tenismenul român era în vizită la un prieten de meserie stomatolog, din Dortmund.

Marcel Răducanu: „Când l-am văzut, am înghețat. Mă uitam la Ilie Năstase și nu-mi venea să cred.”

„Ilie Năstase stătea în America și aveam un prieten bun, stomatolog, în Dortmund, Radu Meț. Într-o zi, mă sună Radu, stăteam aproape și m-a invitat la micul dejun. Mi-a spus să iau niște chifle pe drum. Am luat, iar când am ajuns acolo, îl găsesc pe Ilie Năstase.

Eu am înghețat. Mă uitam la el și nu-mi venea să cred. Am stat împreună, după care, la prânz, Ilie Năstase mi-a făcut mie spaghetti. Ziceam că visez, că nu e adevărat.

I-au ieșit bune, a învățat de la Adriano Panatta, prietenul lui,” a spus Marcel Răducanu, în direct la PRO ARENA, în emisiunea Ora exactă în sport.

Marcel Răducanu, declarație de dragoste pentru clubul în care s-a format, Steaua București

„La Steaua, ultimul trofeu pe care l-am luat mi se pare că a fost Cupa. Știu că am fost dezbrăcat și am rămas doar în chiloți. Lumea m-a iubit, eu am iubit spectatorii.

Fără spectatori, nu ai sentimentul de a da totul pe teren. Pentru mine, Steaua a fost locul de unde am plecat, unde am învățat totul și m-am dezvoltat ca om. Sunt mândru că am jucat pentru Steaua atâția ani,” a completat Marcel Răducanu.